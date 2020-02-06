专家提醒：注意消化系统传播新型冠状病毒的风险

临床发现，部分新型冠状病毒感染者首发症状仅为腹泻，专家在感染者大便和肛拭子中已发现病毒核酸。专家提醒，应注意消化系统传播新型冠状病毒风险，做好相关防护。

最近，武汉大学人民医院基于临床新发现新型冠状病毒的一系列症候群，与中科院武汉病毒研究所持续开展相关观察研究。该院呼吸内科张旃副教授、消化内科安萍副教授等观察到，部分新型冠状病毒感染的肺炎患者首发症状仅为腹泻，怀疑消化系统也可能传播新型冠状病毒。后来，中科院武汉病毒研究所石正丽研究员实验室从这些患者的大便和肛拭子中发现病毒核酸。

研究团队据此提出，在前期国家权威指南提出飞沫传播、接触传播的基础上，新型冠状病毒还存在一定的粪口传播。临床医师特别是消化内科医师应高度关注新型冠状病毒感染的肺炎不典型症状，针对患者呕吐物、粪便等做好个人防护。

研究团队提醒，轻症患者居家隔离时，应格外重视手卫生，同时尽可能避免与家庭成员共用卫生间。如无单独卫生间，每次使用后，可通过乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂，做好居家隔离消毒。

武汉大学人民医院临床学科在诊疗过程中还发现，部分患者存在胸部影像与临床症状相背离的现象。不必为了解病情进展频繁复査胸部CT，以临床症状为导向复查胸部CT即可。（记者黎昌政、廖君）