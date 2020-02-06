离病毒最近，这些检测人不惧正面“硬刚”

“我负责全国好几个地区的人员、设备、物料和耗材的整体统筹协调，这部分的事情非常多而且琐碎，临时换人一时很难接手。”

农历大年三十晚上，华大基因在武汉、深圳、天津等多地的员工，在会议室或工位前吃完了由快餐盒饭组成的“年夜饭”。他们中，有年过花甲的50后，也有刚刚走出象牙塔不久的95后；有即将步入幸福婚姻的准新人，也有即将生儿育女的准妈妈……尽管没有多少年味儿，但他们的心却是火热的。

2020年的开端，迎接他们的，是一场艰难的与新型冠状病毒的战斗。作为试剂盒的研发和检测人员，他们必须与病毒正面“硬刚”。他们的身影出现在病毒检测实验室、各地疾控中心、救治新型肺炎的一线医院。每一个工作的通宵，每一个战斗的凌晨，都是为了让更多人看到曙光的到来！

研发、生产和病毒赛跑

农历大年三十，华大感染方向业务主力成员吴红龙一个人安静地吃着年夜饭，此时他和团队成员已经坐镇武汉一个月。

早在2020年1月初，华大基因就紧急组织科研及生产力量，开始研制相关试剂盒。“由于新型冠状病毒与蝙蝠类SARS病毒的同源性较高，因此需要针对设计特异检测试剂盒，以确保准确鉴定，同时避免形成交叉误判。”研发团队负责人介绍，尽管难度不小，但还得和病毒赛跑，早一天研发出检测试剂盒，我们就能在和病毒的战役中占得先机。

带着这种使命感，华大基因的研发团队不眠不休，仅用了72小时就完成初步研发，在确保稳定性和准确性后，1月14日，华大基因宣布成功研发新型冠状病毒核酸检测试剂盒。

为了让试剂盒第一时间提供给相关机构使用，武汉医疗器械中心承担了紧急生产试剂，配合完成试剂盒应急审批注册的重要工作。“虽然年夜饭只有盒饭、泡面，我们也没有和亲人团聚，但是通过我们的努力，目前华大基因新型冠状病毒检测试剂盒日生产能力已提升至5万人份，并在向10万人份的日生产能力迈进。”吴红龙欣慰地说。

抗疫战场上的“婚礼”

华大基因作为国家卫健委首个指定的第三方检测机构，位于疫情一线的武汉华大交付团队，从春节前开始就从未停歇过工作。很多样本晚上才送到武汉华大，交付团队必须立即跟上，不分昼夜地随着样本连续工作，只为第一时间将检测报告送至医院和受检者手中，让阴性受检者安心，让感染者更早接受治疗。

“2020年2月2日，被称为本世纪最浪漫的日子，也是我们原计划在老家仙桃领结婚证的日子，不过随着疫情的到来，这件事就顾不上了。”甘雪峰和他的未婚妻邱思都是华大基因的高级实验师，邱思更是交付团队中的一员，他们负责新型冠状病毒的病原样本提取和检测的实验环节。从1月28日开始，他们就每天十几个小时穿着防护服在实验室，领证的事早就抛到脑后了。

“真的是惊喜，完全没想到，我们的幸福计划并没有在这一天‘缺席’。”甘雪峰说起当时的情况，还抑制不住激动之情。2月2日，甘雪峰彻夜工作到凌晨5点多才回家，简单休息了一会，中午甘雪峰和未婚妻照常去实验室接班。走进公司大厅，小两口就被大屏幕上自己的结婚照惊呆了。原来前线作战的同事们不希望让他们留下缺憾，在前线指挥官朱师达的见证下，大家为他们举办了一场简单而又值得铭记的“婚礼”。

虽然没有豪华的婚纱，没有热闹的酒席，但这个只有15分钟的结婚仪式让小两口终生难忘：“大屏幕播放了我们的结婚照海报，伴随着婚礼音乐，我们当场宣读了结婚誓词，院长、同事给了我们美好的祝福和鲜花。这个‘婚礼’在抗击疫情的非常时期举行，见证了我们彼此并肩战斗的日子，意义非凡。”

简单仪式过后，甘雪峰小两口又和大家一起投入到实验室检测工作中去了。

抗击疫情的准妈妈

在日夜为检测试剂盒研发、生产以及检测忙碌的华大人中，还有一位准妈妈的身影。聂喜芳是华大感染防控事业部生产交付的负责人，目前她腹中的宝宝已经36周了。从1月22日开始，她就和同事们一起，没黑没白地工作在第一线。“我负责全国好几个地区的人员、设备、物料和耗材的整体统筹协调，这部分的事情非常多而且琐碎，临时换人一时很难接手。”聂喜芳说，同事们都比较照顾我，春节期间不用24小时待在公司。

被同事们“劝”回家办公的聂喜芳也丝毫没有放松，除了每天主动去一趟公司外，剩下的时间就是接上百个电话。“检测试剂常规备货不会太多，否则会有过期风险，影响检测结果。所以此次疫情发生后很多试剂需要大批量紧急协调，以保证样本及时检测。”聂喜芳这根弦始终绷得紧紧的，晚上睡觉都不踏实，凌晨两三点，电话铃声响起，聂喜芳都是第一时间接听，“我每天凌晨一两点把方案做完，传给同事们，他们都得通宵工作了。”

随着预产期临近，聂喜芳坦言，现在上班越来越吃力了，特别是长时间戴着口罩，喘气有点困难。“准备工作到最后一天，还好公司离医院比较近，等有了分娩的征兆可以直接去医院。”聂喜芳乐观地说，“家里人都特别支持我，什么事都不让我操心，我爱人每天接送我上下班，连5岁多的大女儿也自己玩，平时她是最粘着我的。”（陈 曦）