虽然你看不到，但我的口罩后面是微笑

2月4日，在江西省南昌市昌北机场，江西援助武汉医疗护理队成员准备登机。新华社记者 万象摄

白衣战士抗疫日记

“当我走出医院大门，暖暖的阳光照在身上，我想，今天也是阳光明媚的一天，明天只会越来越好！我们一起加油吧！”

“虽然我们不是军人，但我们都按照军人的执行力要求自己，严格遵守上级安排。”

“因为病毒侵袭，每天都有人离开这个世界。但我们要勇敢，要和他们一起熬过这一关。”

挺进新病区一起战斗

2月4日 武汉同济医院 晴

国家援鄂医疗队队员

王军红 北医三院急诊科主治医师

早上8点钟，我已经醒了。从昨天19点到今天凌晨3点，发生的事情依旧历历在目。

2月3日接到通知，同济医院中法新城院区改造的危重病房已经完工，晚上要去那边开设新病区。队长一招呼，大家即刻响应。虽然我们不是军人，但我们都按照军人的执行力要求自己，严格遵守上级安排。

按照上级安排，2月3日当晚预计收治30—35名患者。我的内心有点忐忑，北医三院副院长沈宁安慰我：“没事，大家一起。”急诊科的李姝姐对我说：“咱们北医三院抢救室什么阵仗你没见过，不怕。”没办法，属兔子的人可能胆小。

火车往前开，全靠车头带。不到19点，大家已经在驻地一楼大厅集合完毕，乔杰院长跟沈宁副院长亲自带队，大家斗志昂扬地向同济医院中法新城院区前进。快速熟悉新病房环境后，全员即刻更换防护服，乔院长亲手给大家的防护服上写名字标识。

20:50左右，第一位患者到达病房，副院长沈宁带领我们进病房对病人进行了问诊。病人陆续到来，我们问病史、评估病情、开医嘱、写病历。得益于北医三院援鄂国家医疗队梳理出的工作流程，大大提高了工作效率，6个小时共收治了24位患者，其中危重症患者3人。

凌晨3点，北大人民医院的同事来接班了，北医三院的队员们没有停下手中的工作。自己干得越多，留给其他同事的尾巴就越少，我们是一个整体。终于下班了，大家都开玩笑说这是“北医三院抢救室的Plus版”。

车开了，驶向驻地。武汉的夜是安静的，车上更安静，虽然只有短短十分钟的车程，大家都睡着了。

葛庆岗队长、袁晓宁书记和李少云护士长不知有多久没睡觉了，他们的眼中充满了血丝；57岁的王丽副队长是武汉人，她主动请缨来到援鄂医疗队，用实际行动回馈家乡；接连作战的李超、程秦医师现在依然在一线；第二批援鄂队员李姝姐来武汉后，随即参与新病房建设，参与讨论工作流程，今天晚上还要继续和我们一起战斗……

请帮忙编个“善意的谎言”

2月4日 武汉金银潭医院ICU 晴

喻赛红 国家医疗队、中南大学湘雅医院护师

刚刚上完一个晚班。下午6点到凌晨1点，整个人被塞在密不透风的防护服里，熬了7小时，感觉身体达到了承受的上限。

这个晚班，熬到5小时的时候，我明显呼吸困难，注意力难以集中，肚子还饿得咕咕叫。不过，谁都没敢出去休息一下。毕竟，防护物资太珍贵了，用一套少一套。

为了支撑下去，我们开始相互打气。还没有我们这么多人来支援的时候，金银潭医院的同行们每天超负荷工作，病人多，护士少。临时成立的ICU各种工作设备不完善，没ICU工作经历的人员占了大多数，每天的工作必须坚持“白+黑”，想想都可怕。但是，那么高的强度，他们都熬过来了！我们没理由不挺住。

我开始慢慢调整呼吸，转移注意力，以便忘记我的干渴和饥饿。

在我管的患者中，有一位76岁老奶奶，退休前，她就是金银潭医院某科的护士长。老人来ICU时候，已呼吸困难，吸氧血氧饱和度只能维持在80—82，高流量给氧勉强能到90，第二天，她就只能通过插管来接受治疗。那天，她电话一直响，可她已经接不了了。

我犹豫地看了下电话，帮她接了。电话那头，是她儿媳妇，来询问自己婆婆的她情况。我回复她，说老人呼吸困难现在气管插管了，接不了电话。电话那头就听到了哽咽。老奶奶的儿媳妇告诉我，公公因感染刚刚去世，现在全家都被隔离，没法给老人送东西和看她。如果老人醒了，请求我们多安慰她，并想办法“编个谎言”，隐瞒家里实情，免得她伤心。

听完我特别难过，只说了一句：“放心，你们都加油！”

是的，因为病毒侵袭，每天都有人离开这个世界。但我们要勇敢，要和他们一起熬过这一关。2020年，活着，就会有更好的明天！

一切都会好起来的

2月3日 武汉协和医院西院 多云

郭京 首都医科大学宣武医院赴武汉医疗队护士

今天我再次进入病房工作，熟悉了环境，一切变得亲切而顺手，就连厚厚的防护服好像也不再那么憋闷了。早交班结束后，我和协和医院的护士瞿颖一起，与每位患者打招呼，了解他们的需求。之后是为患者测量体温、脉搏、呼吸、血氧饱和度，以及个性化的服药、输液。在病房里转上两圈，让我感觉浑身冒汗。然而在忙碌的工作中，我始终保持着轻松的心情，在雾气腾腾的护目镜和严实的口罩后，我始终面带微笑，虽然患者看不清我的表情，但我工作的好状态，让我负责的患者面对治疗也显得更积极、乐观。

工作过程中接到一个呼叫，响应后我走到床前准备为患者更换输液。这位患者显得很焦虑，过程中不停提问，“我家里人都不在身边，连个给我送东西的人都没有，姑娘，我该怎么办啊？”“你说我得在这里住多久啊？”在他停顿的时候我插空问了一句：“您今天是不是好多了？”“好多了。”“加油啊！”“哎，谢谢！”之后，他主动告诉我这两天体温降下来了，身上好像也有劲儿了。

我一边换液，一边安慰他：“一切都在好转呀！我是从北京来的，我的许多同事也在这里。不光是北京，很多省市都派了很棒的医疗队来，国家非常重视，您放心治疗，一切都会好起来的。”患者仿佛从我的话语中得到了安慰，连连道谢，还说想戴上眼镜看看我长什么样子。我说您不用看清楚我，我给您在床边墙上贴了一张纸片，等您恢复点了可以戴上眼镜看看。我在纸上写的是：一切都会好起来的，请您加油再加油，我们一起努力再努力！

今天也是阳光明媚的一天，明天只会越来越好！我们一起加油吧！