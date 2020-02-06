外交部：恐慌是更可怕的传染病

人民网北京2月5日电 据外交部网站消息，外交部华春莹今日主持例行记者会。

记者会实录如下：

问：国际社会高度关注中国新冠病毒感染疫情，很多国家纷纷表示愿提供支持和帮助。你能否介绍目前各国向中方提供援助的最新情况？

答：面对疫情，中方始终主要依靠自身力量应对疫情挑战。同时，对于来自国际社会的真诚友善的理解、支持和帮助，我们表示欢迎和感谢。

根据我目前了解的情况，截至2月5日中午，韩国、日本、泰国、马来西亚、印尼、哈萨克斯坦、巴基斯坦、德国、英国、法国、意大利、匈牙利、白俄罗斯、土耳其、伊朗、阿联酋、阿尔及利亚、埃及、澳大利亚、新西兰、特立尼达和多巴哥等21个国家政府和联合国儿童基金会向中方捐助了疫情防控物资。不少国家社会各界友好人士也纷纷主动通过各种方式对中国抗击疫情提供支持。

捐赠有价，情义无价。患难见真情。我们在此向他们表示衷心的感谢。中方将继续本着公开、透明和高度负责任的态度与世界各国分享信息、加强合作，不仅维护中国人民的生命安全和身体健康，也为维护全球和地区公共卫生安全作出努力和贡献。

问：伊朗外长扎里夫在同王毅国务委员兼外长通话后，再次用中文发布推特，对中国抗击疫情的举措表示赞赏和感谢，还引用中国古语“岂曰无衣，与子同袍”，表示“伊朗坚定与中国站在一起”。中方对此有何评论？

答：在这场抗击疫情的斗争中，我们并不孤单。全体中国人民万众一心、众志成城。很多友好国家也都通过各种形式表达对中国的支持，包括伊朗在内的许多国家都同我们坚定地站在一起。扎里夫外长是全球第一个公开声援中国的外长，这表达了伊朗人民对中国人民的真诚感情，体现了中伊两国传统友好的伙伴关系。伊方向中方提供了300万只医用口罩，并表示将继续提供援助，同中方齐心协力抗击疫情。我们对伊朗朋友在中国抗疫战役的关键时刻给予宝贵支持表示衷心的感谢。

面对这场突如其来的疫情，柬埔寨首相洪森、韩国总统文在寅等国家领导人和各界人士都表示，“中国的困难就是我们的困难”。在此我想说，中国的胜利就是你们的胜利，中国的胜利就是世界的胜利。中方正在以最严格、最全面的措施抗击这场疫情。昨天新增治愈出院病例约4倍于新增死亡病例，累计治愈出院病例是累计死亡病例的近2倍。中国完全有能力、有信心早日战胜疫情，不仅维护中国人民的生命安全和身体健康，也为世界公共卫生安全作出贡献。

问：4日，世卫组织总干事谭德塞表示，一些国家当前所采取的贸易或旅行限制措施可能会增加恐惧感，对公共卫生几乎没有好处。WHO传染病危害及预防司司长布里安德表示，WHO将对有关国家采取限制措施的理由寻求澄清，希望各国重新调整从中国撤侨政策。中方对此有何评论？

答：疫情发生以来，中国政府一直本着对人民健康高度负责的态度，采取了最全面、最严格的防控举措，很多举措远超出《国际卫生条例》要求，被世界卫生组织总干事称赞为“设立了应对疫情的新标杆”。世卫组织近期多次反复强调，没有理由采取不必要的国际旅行限制措施，呼吁国际社会勿信谣言，坚持科学。

针对有关疫情，绝大多数国家对中方抗击疫情举措表示赞赏和支持，对近期中国公民入境采取或加强检疫防疫等措施，对此我们表示理解和尊重。与此同时，也有一些国家对中国疫情作出过激反应，采取过度应对措施，显然与世卫组织建议背道而驰。中方希望各国能够客观公正、冷静理性地评估疫情，尊重世卫组织权威专业建议，理解和支持中国政府防疫努力，采取有关措施应符合世界卫生组织建议，不应超出合理限度，避免影响正常国际人员往来和各领域务实合作。

恐慌是更可怕的传染病。面对公共卫生危机，各国应当团结合作，共克时艰，而不应隔岸观火，更不应落井下石，这符合各国的共同利益。

问：你能否证实习近平主席访日行程不会因肺炎疫情推迟？

答：中日双方都在密切关注疫情发展，并保持沟通。双方一致认为应继续共同努力，为顺利推进下阶段重大外交议程做好各方面准备工作。

问：中方将与来访的柬埔寨首相讨论哪些议题？为何没有安排他去武汉看望柬学生?

答：洪森首相今天来华访问，习近平主席、李克强总理将分别会见。洪森首相高度评价中方为抗击疫情采取的各项措施，坚信中方会克服当前困难，表示柬埔寨人民将同中国人民患难与共。

我们完全理解洪森首相对柬学生的关心。考虑到武汉正全力开展疫情防控工作，加上时间仓促，此次不便安排洪森首相去武汉。中方高度重视保障柬在华学生的安全与健康，将像爱护自己的学生一样，全力维护和保障好他们的生活学习条件和健康安全。

问：据一些美国媒体报道,美国针对疫情采取的全面限制措施将严重伤害依赖中国产品或面向中国客户的美国公司。穆迪公司经济学家认为，美有关限制措施将导致中国赴美游客减少,进而影响美国经济。高盛日前发布报告指出,美限制措施将导致中国游客减少28%，消费支出减少58亿美元，美今年一季度经济将损失0.4个百分点。中方对此有何评论？

答：我们也注意到，连日来不少国家媒体智库、专家学者都对一些国家采取的过度限制措施的不利影响表示担忧。世卫组织已多次强调，不建议各国采取任何旅行或贸易限制措施，呼吁各国不要听信谣言，坚持科学，采取基于证据的措施。我们希望有关国家能尊重世卫组织的专业权威建议，以科学、理性的态度看待和应对，不要过度反应。

根据美国媒体报道，美当季流感已导致1900万人被感染，1万多人死亡。而此次疫情，中国境外感染病例不到中国国内病例的1%。2月1日起，治愈人数已开始超过病死人数。截至2月4日24时，累计治愈出院892例，约2倍于累计死亡病例。新增疑似病例连续第二天下降。

恐慌是更可怕的传染病。应对疫情应建立在科学而不是恐慌的基础上。全球化时代，各国利益交融，命运相连。面对公共卫生危机，各国只有团结合作、共克时艰，才能真正维护好各国的共同利益。

问：近日，中国信息通信研究院和IMT-2020（5G）推进组共同发布了《5G安全报告》。请问中方对此有何评论？

答：近日，中方有关5G领域专业研究机构发布了《5G安全报告》，系统梳理了关键技术、典型应用场景及产业生态的安全风险，提出了安全理念和应对思路措施，并对后续加强各方互信合作、更好地推动5G发展与安全进行了展望。

5G是新一代信息通信技术演进升级的重要方向，加快5G发展将对各国政治、经济、文化、社会等各领域发展带来全方位、深层次影响，将进一步重构全球创新版图，重塑全球经济结构。各国在推动数字经济发展、应对安全风险挑战方面有共同诉求。

各方应坚持开放合作安全理念，客观看待5G网络安全风险,在各方普遍参与的多边平台讨论制定5G安全的全球标准和规则。国际社会应在相互尊重、相互信任的基础上，为5G技术发展提供开放、公平、公正和非歧视性的环境，共同把握新一轮科技革命带来的巨大发展机遇，实现互利共赢、共同发展。

问：美国总统特朗普在发表年度国情咨文时表示，当前美中关系处于最好时期，但过去几十年中国一直在占美国便宜。特还称近期达成的中美第一阶段经贸协议是美方取得的“胜利”。对此你是否同意？

答：关于中美第一阶段经贸协议相关问题，中方已多次阐明有关立场。保持中美关系健康稳定发展，符合两国和两国人民根本利益，也是国际社会普遍期待。希望美方同中方相向而行，认真落实两国元首达成的重要共识，在相互尊重的基础上管控分歧，在互惠互利的基础上拓展合作，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

问：英国政府表示，在中国的英国公民应尽可能都离开中国。请问你对此有何评论？

答：中国政府始终高度重视所有中外人员的生命安全和身体健康，采取了最严格、最全面的防控措施，远超世卫组织建议和《国际卫生条例》要求。我们有信心、有能力、有条件打赢这场防疫阻击战。世卫组织明确表示，新型冠状病毒感染的肺炎疫情并非“全球流行病”，中国政府已采取强有力的措施阻断病毒蔓延，呼吁国际社会勿信谣言、坚持科学、加大防控以及治疗力度。谭德塞总干事也多次强调，不建议仓促撤侨，最好的办法是留在原地并做好自我防护。希望各方冷静、理性、客观地看待疫情及中方防控工作，尊重世卫组织专业权威建议，不要过度反应。

问：特朗普在今天发表年度国情咨文时表示，美方正与中方就抗击疫情开展合作。你能否介绍具体情况？

答：当前，中国政府和人民正在全力以赴抗击新型冠状病毒疫情。我们采取了果断、有效措施，全力遏制疫情蔓延，防控工作正在逐步取得成效。我们完全有信心、有能力打赢这场疫情防控阻击战。我们本着公开、透明和负责任的态度，及时向世卫组织以及美国在内的有关国家和地区作了通报，第一时间分享了病毒基因序列等信息，并邀请世卫组织和中国港澳台地区的专家前往武汉实地考察。中方防疫努力得到世卫组织及国际社会充分肯定和高度评价。

中美通过外交、卫生等渠道就疫情应对进行了密切沟通。流行性疾病无国界，需要各国合力应对。当前疫情防控处于关键阶段。世卫组织呼吁不要对国际旅行和贸易采取不必要的干预措施，以免增加国际社会恐慌。希望美方采取客观公正、冷静理性态度，不作过度反应，尊重和配合中方防控努力，同中国和国际社会一道抗击疫情，维护全球公共卫生安全。

问：美国企业是否向中国提供了捐赠援助？对于美方专家以及美疾控中心等组织所提供的帮助，中方有何评论？

答：据向国家卫健委了解，美方派出专家参加了中国—世卫组织联合专家考察组。中方正与世卫组织就联合专家组相关事宜进行磋商。希望美方尊重世卫组织专业权威建议，客观公正、冷静理性，不做过度反应，尊重和配合中方的防控努力。

我们了解到，美国一些企业和机构也对中国抗击疫情表示支持并提供了援助。我刚刚得到消息，来自美方的一批援助防疫物资于2月4日运抵武汉。

问：能否介绍柬埔寨首相洪森访华安排？中国领导人是否会同洪森首相会见？对于他想去武汉的请求，中方作何回应？

答：我刚刚回答了法新社的问题，请你查阅。

问：我们注意到，近几天中国新型冠状病毒肺炎的新增确诊病例大部分来自武汉，这体现了中国政府把控疫情局面的能力。昨天，湖北《长江日报》报道，中国工程院院士、国家卫健委高级别专家组成员李兰娟团队在武汉公布治疗新型冠状病毒肺炎的最新研究成果。中方认为确诊病例数量增加的趋势还会持续多久？近期，很多航空公司因疫情暂停来往中国的航线，中方估计何时会恢复正常？

答：关于疫情，国家卫健委每天都举行发布会，及时通报相关信息。我注意到，昨天，新增死亡病例65例，新增治愈出院病例262例。截至2月4日24点，累计死亡病例490例，累计治愈出院病例892例。新增疑似病例连续第二天下降。我们希望拐点早日到来。

世卫组织强调，不建议甚至反对实施旅行限制。对此，国际民航组织也强烈敦促各国遵循世卫组织建议。中国民航已采取多种有效措施，保障国际航班旅客的安全健康。我们希望有关国家尊重世卫组织专业权威建议，不要过度反应，不要限制双方航空公司运营航线航班，以免影响正常国际交往与合作。与此同时，国际旅客的正当权益应当得到重视和保障。

问：土耳其向中方提供了医疗援助。两国外长也进行了通话，分享了疫情相关信息。中方对此有何评论？

答：2月1日，王毅国务委员同查武什奥卢外长通电话。查武什奥卢外长充分肯定中方抗击疫情的强有力举措，相信中方完全有能力战胜疫情，表示土方已向中方提供必要医疗物资，并愿根据中方需要提供更多帮助。中方感谢土方在中方防控疫情的关键时刻向中方提供医疗物资，这体现了土方对中国人民的友好情谊。

问：据报道，一名曾搭乘过豪华邮轮“钻石公主号”的香港乘客确认感染新型冠状病毒。该邮轮停泊在日本横滨港外，正在进行检疫。邮轮上有10名乘客确认感染新型冠状病毒，其中有中国公民。请问，你能否提供更详细的情况？

答：我也刚刚看到有关报道，不了解详细情况。会后将向有关部门了解。