国家卫生健康委：截至2月5日24时新增确诊病例3694例 累计治愈1153例

人民网北京2月6日电（董童）国家卫生健康委于6日在官网发布的《截至2月5日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称， 2月5日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3694例（湖北2987例），新增治愈出院病例261例（湖北113例），当日解除医学观察的密切接触者21365人。新增重症病例640例（湖北564例），新增死亡病例73例（湖北省70例、天津1例、黑龙江1例、贵州1例），新增疑似病例5328例（湖北3230例）。

情况显示，截至2月5日24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例28018例，累计治愈出院1153例，隔离治疗26302例（其中重症病例3859例），累计死亡病例563例，现有疑似病例24702例。累计追踪到密切接触者282813人，尚在医学观察的密切接触者186354人。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例42例：香港特别行政区21例（死亡1例），澳门特别行政区10例，台湾地区11例。