潍坊一男子致68名医务人员被隔离

2月3日，山东潍坊一男子张某芳因故意隐瞒旅行史和接触史，致医院68名医务工作者和其他49名人员被隔离观察。2月5日，张某芳被警方立案侦查。

故意隐瞒旅行史致多人隔离

被警方立案侦查

昨日，山东潍坊市警方发布通报称，2020年2月3日，潍坊市公安局奎文分局依法对故意隐瞒旅行史和接触史的新型冠状病毒感染的肺炎患者张某芳立案侦查。经公安机关侦查，潍坊市经济开发区某某花园小区居民张某芳，于2020年1月17日至20日离潍外出赴安徽省蚌埠市，返回途中曾聚餐。1月21日因咳嗽、头疼就诊于某某附属医院。2月2日经核酸检测，结果为阳性，经专家组评估，确认为新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例。张某芳在返回潍坊后，拒不配合当地社区调查，就医时面对大夫的问诊，刻意隐瞒个人旅行史和人员接触史，致使与其接触的多人存在被传染的严重危险。

按照疫情防控规定，有关部门严密排查，已对与其接触和相关的某某附属医院68名医务工作者和某某花园小区、某某帝景小区、某某4S店等49名人员，全部实行隔离观察。同时，通报外地排查与其密切接触者。

张某芳的行为违反了《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国传染病防治法》，涉嫌以危险方法危害公共安全罪。目前，张某芳已被采取相关措施，并隔离收治。

男子确诊后

与其接触过的4名患者也确诊

潍坊市卫健委公布了新增的4例新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例，与张某芳接触过的4名患者确诊。

2月3日，潍坊市卫健委通告称，夏某某，男，33岁，奎文区人。与张某芳有共同外地3天旅行史。1月20日，因头疼发热在家自服抗炎、镇痛药物。1月28日，以“发热8天，咳嗽、胸闷2天”到潍坊医学院附属医院就诊，收住传染病房隔离治疗。2月2日，经核酸检测，结果为阳性。经专家组评估，确认为新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例。

陈某，女，31岁，奎文区人，与夏某某系夫妻关系。无外地接触史。1月24日，出现发热、咳嗽症状。1月27日，到潍坊医学院附属医院就诊，收住传染病房隔离治疗。2月2日，经核酸检测，结果为阳性。经专家组评估，确认为新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例。

2月5日，潍坊市卫健委又通告称，张某芳的两名密切接触者被确诊 。于某某，男，27岁，奎文区人，系新型冠状病毒感染的肺炎某确诊病例（张某芳，公安已通报）密切接触者。2月3日，收住阳光融和医院隔离病房，经核酸检测，结果为阳性。2月4日，经专家组评估，确认为新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例。

孙某某，女，49岁，经济开发区人，系新型冠状病毒感染的肺炎某确诊病例（张某芳，公安已通报）密切接触者。2月3日，收住阳光融和医院隔离病房，经核酸检测，结果为阳性。2月4日，经专家组评估，确认为新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例。

最新进展

尚无医务工作人员的疑似或确诊病例出现

2月5日，警方的通报发出后，引发网友关注。有多位网友发帖称，“如此紧张的情况下，一下子致使医院68名医护人员被感染”。随后，北京青年报记者从涉事医院获悉，68名医务工作人员已在进行医学隔离观察，截至记者发稿时，尚无疑似病例或确诊病例出现。

据悉，医院作为当地的定点收治医院，收治了张某芳、夏某某和陈某三名确诊感染患者。

医院称，已对与张某芳有过密切接触的相关医护人员按国家疾控要求进行有效的医学隔离观察，目前并未有医院医护人员的疑似病例或确诊病例出现。诊疗和防疫工作也积极有序地开展，请广大市民积极配合部门和社区的防疫工作，如有发烧咳嗽等症状请至医院发热门诊就诊，其他科室就诊者请有序前往各科室就诊。

同时，希望近期有外地接触史的患者朋友主动告知医务人员。文/本报记者 张夕

统筹/池海波