网格化管理战“疫”派上大用场

网格化管理是推动社会治理和服务重心向基层下移，把更多资源、服务、管理下沉到基层，健全基层社会治理新格局的有效手段

春节期间，新型冠状病毒感染的肺炎疫情来势汹汹。打赢这场疫情防控阻击战，成为全国人民上下同心的一致目标。

在这场没有硝烟的战争中，基层的网格化管理发挥了重要作用，很多地方都充分发挥网格化管理优势，深入摸排出入网格人员，确保做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。广东省下发实施“网格化”疫情防控工作的紧急通知，部署在城乡村（居）全面推行“网格化”疫情防控，建立基层疫情防控工作组织体系，责任到人、联系到户，确保各项防控措施全面落实、不留死角。浙江嘉兴运用“大数据+网格化”手段，充分发挥基层网格作用，研发启用疫情防控排查系统，全面摸实相关信息，做到镇不漏村、村不漏户、户不漏人。青岛市即墨区依托区镇建立的五级网格组织架构，在各村庄建立疫情防控工作体系，网格员配合村庄居委会工作人员，在村庄出入口设置外来人员登记疫病防控监测点，逐一排查登记。这些防控举措发挥了积极有效的作用。

网格化管理是近年来基层治理理念的创新。所谓“网格化”，就是将管理辖区划分为单位网格，以社区（村）两委成员、居民组长、党员、辖区民警等为工作主体，充分整合网格内的信息资源和服务资源，更全面地了解掌握居民诉求，更好地为群众提供优质、便捷、高效的服务，从而增强基层治理能力。

网格化管理是推进社会治理体系和治理能力现代化的基础性工程，也是服务群众的重要民生工程。基层承担着按照党和政府决策部署推动社会发展、管理社会事务、服务人民群众等重要职责，是党中央治国理政和公众参与国家治理的基本结合点，不仅直接决定着社会治理的整体效果，也关系到国家整体政策目标的实现。而网格化管理是推动社会治理和服务重心向基层下移，把更多资源、服务、管理下沉到基层，健全基层社会治理新格局的有效手段。

近年来，网格化管理模式不断创新发展。通过数字化、信息化等多种手段，网格化管理实现了全方位、动态化的管理新模式，建立起主动及时的问题发现机制、快速高效的问题解决机制、公开公正的效能评价机制，矛盾纠纷被化解在网格、解决在基层，群众在网格内就能获得良好的公共服务。

党的十九届四中全会提出了“健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务”的具体要求，这为扎实开展网格化管理、提升基层社会治理能力提供了根本遵循。当前，网格化管理在运行中也暴露出一些问题，比如网格间存在较大差异、网格化管理目标不明确、群众参与积极性不高、社区工作者能力不足等。这些都需要认真研究，从健全完善制度、构建多元主体参与的工作格局、加强信息网络建设、加强网格化人才队伍建设等多方面加以解决，让网格化管理为推进基层治理体现和治理能力现代化贡献更大力量。

《 人民日报 》（ 2020年02月06日 19 版）