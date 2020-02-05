侧记：国务院联防联控机制发布会亮相 回应关切更广了

图为2月5日召开的国务院联防联控机制新闻发布会。（人民记者 王政淇摄）



人民网北京2月5日电 （记者李彤 王政淇）新闻发布会延迟了。会场在换背景板。

“今天背景板换成了‘国务院联防联控机制新闻发布会’，成员单位集中起来发布抗击疫情的各项工作，欢迎大家多关注。”作为发布会主持人，国家卫健委新闻发言人宋树立开场如是说。

新型冠状病毒肺炎疫情暴发以来，国家卫健委在1月27日把新闻发布机制提升到日行发布层面，今天是第10天了。但不同的是，背景板从“国家卫健委”换成了“国务院联防联控机制”，回应百姓关切的问题更宽广了。

今天发布会的主题是“医疗物资保障的生产、调度、进口等相关工作最新进展，以及新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）解读。”。

细看这十天来，每天发布会的主题，从医疗生活物资保障、公共场所防控、重点人群防护、派出医疗队情况、春运返程防疫，都是老百姓最急切想了解的事儿，最想听到的权威、科学、及时回应。

今天，在发布会现场，有来自国家卫健委、国家发改委、工业和信息化部、海关总署和北京地坛医院的相关负责人和专家，一共回答了14位记者的提问。

一如以往，宋树立先是通报了2月4日0—24时的疫情数据。“大家发现，新发疑似病例明显减少。这是我们检测能力提高了，使更多疑似病例成为确诊病例或被排除，病人能够得到更好、更及时治疗。这个趋势在全国还是在湖北都是同样的。”她说。

在回答人民网记者提问“全国各地发往武汉的物资到底有多少，如何有效利用”时，工业和信息化部消费品工业司副司长曹学军说，截止到2月4日，国内生产企业累计向湖北发送医用防护服21.9万件、护目镜23.3万个。“我们向部分重点医用物资生产企业派驻特派员、工作组，对重点物资生产、复工、发运情况督导协调，建立从生产、发运到收货的闭环，到达后交给武汉物资保障平台。”

医疗物资供应是现场媒体普遍关注的问题，国家发改委社会发展司副司长郝福庆说，截至2月3日，全国22个重点省份口罩产量已经达到1480.6万只，产能利用率达67%。一些企业担心将来产能过剩，疫情过后富余的产量，只要符合标准，政府将进行收储，企业可开足马力组织生产。

针对《诊疗方案（试行第五版）》，多位记者问，“新版增加了轻症病例，这有什么样的意义？”“新版明确无症状感染者也有可能成为传染源，那怎么对无症状者筛查？”“新版把‘发热’改成‘发热或呼吸道症状’，是否疑似病例数量将大幅增长？”……

国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红介绍说，第五版诊疗方案与第四版相比较，重点修订了三个方面：一是流行病学的特点更清晰，对临床表现的描述也更加详细；二是在病例临床分型中更加精细，增加了轻型，现在变成了轻型、普通型、重型和危重型四类，提升了救治水平；三是治疗方法更丰富，对临床治疗更有指导性和操作性。

“随着检测能力提高，我们发现有一部分病人表现比较轻，但仍然具有传染性。在诊断分型中，增加轻症病例是要更好控制传染源，能对病人特征描述更详细。”地坛医院感染性疾病诊疗与研究中心首席专家李兴旺说，无症状感染者主要是和病人密切接触者，家庭成员发生更多，病毒量多少和病情轻重有相关性，传播能力比重病人弱。

在发布会现场，“进口疫情防控物资数据”、“简化防控物资进口通关流程”也是记者关心的话题。

海关总署综合司司长金海说，1月24日以来，进口疫情防护物资的品类来看，有77.3%是防护用品，共3.67亿件，价值9.4亿元。这些物资包括口罩3.28亿只、防护服385.4万件、护目镜62万副。“我们在全国各通关现场设立专门受理窗口和绿色通道，为疫情防控物资提供更便捷高效的通关服务。”

“武汉地区的出院标准高于全国标准吗？”有记者问。郭燕红说：“出院标准全国都是一样的，不存在湖北另行其它标准的问题。”

……

“今天发布会到此结束，明天继续召开联防联控机制新闻发布会。”近50分钟的时间过得很快，尽管主持人这样说，但还有几位记者高举着手臂、身体离开了椅面，想再争取一下。联防联控机制新闻发布会的升格，回应百姓关切更加广泛了，走出国家卫健委大楼，天上还在飘着雪花，雪是吉祥的信使，仿佛预示着更多的好消息。