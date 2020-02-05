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咳嗽两声会被隔离吗？专家：没有必要恐慌

2020年02月05日17:00 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月5日电（记者许心怡） 5日，国务院联防联控机制就介绍医疗物资保障的生产、调度、进口等相关工作最新进展，以及新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）解读召开新闻发布会。对于“是不是咳嗽两声就要隔离”的问题，国家医疗专家组成员、北京地坛医院感染性疾病诊疗与研究中心首席专家李兴旺表示，无症状感染者更多是在和病人的密切接触中发生的，尤其是家庭聚集现象比较明显，如果没有接触感染者，偶尔咳嗽一下，没有必要恐慌。

李兴旺介绍，目前发现的无症状感染者主要是和病人密切接触者，家庭成员发生得更多一点。“这种病人本身没有明显的临床表现，比如发热、乏力、肺炎，但是如果做咽拭子检查的话，核酸是阳性的，我们把他定义为无症状感染者。”他解释，这部分人为什么可能是传染源？因为从发病机制来讲，这样的病人既然带有病毒，就可能会造成传播。但是从情况来看，既然病人是无症状感染者，相对病情偏轻，病毒量的多少和病情轻重还是有一定相关性的，也就是病毒量会比较少，因此在传播能力上会比重病人的弱一点。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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