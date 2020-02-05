注意！新冠肺炎防护这些误区请别踩

当前，新型冠状病毒肺炎疫情防控正处于关键期，一些不准确的信息和谣言时有出现，给防疫抗疫工作带来困扰。关于疫情，日常的防护有哪些误区？一些“火”了的民间偏方有没有效？经证实，在坊间流传的不少防治新型肺炎的方法并不能有效预防新型冠状病毒。谣言止于智者，希望大家不要轻信谣言，用科学的态度和方法共同抵抗此次疫情。

谣言1：喝板蓝根和熏醋可以预防新型冠状病毒

正解：板蓝根适用于治疗风热感冒等热性疾病的治疗，对冠状病毒是不可能有效的；熏醋所含醋酸本身浓度很低，达不到消毒效果。

谣言2：“吸烟能预防病毒感染”“没有吸烟者因SARS死亡”

正解：吸烟不但会降低身体抵抗力，增加感染概率，而且万一感染，发生重症的风险也更大。

谣言3：乙醇可灭活病毒，喝高度白酒可灭活新型冠状病毒

正解：喝白酒不能抵抗新型冠状病毒。能够有效杀灭病毒的是75％医用酒精。而通常说的高度白酒，酒精浓度在50％到60％之间，对于新型冠状病毒没有杀灭作用。新型冠状病毒感染是通过呼吸道传染，而喝酒是通过消化道进入，不可能具有抗病毒的作用。

谣言4：吃抗病毒药物，能预防新型冠状病毒感染的肺炎

正解：目前没有证据显示抗病毒药物能够预防新型冠状病毒感染的肺炎。

谣言5：吃抗生素能预防新型冠状病毒感染的肺炎

正解：不能！新型冠状病毒感染的肺炎病原体是病毒，而抗生素针对的是细菌。如以预防为目的，错误使用抗生素会增强病原体的耐药性。

谣言6：吃维生素C能预防新型冠状病毒感染的肺炎

正解：不能！维生素 C 不能增强免疫力，摄入维生素 C 通常只是辅助性治疗手段。

谣言7：戴多层口罩可以更好地预防新型冠状病毒感染的肺炎

正解：戴一个口罩就可以了，戴上三四个口罩会使人喘不过气来，因为空气无法从正面进入鼻腔，只能从侧面进入，反而起不到防护效果。另外，不一定非要戴N95口罩，普通一次性医用口罩也可以阻挡飞沫传播。

谣言8：接种流感疫苗就不容易被新型冠状病毒感染，或者即使被感染，情况也没有那么严重

正解：流感疫苗主要是预防流感的，对新型冠状病毒感染无预防作用，所以接种了流感疫苗仍可能感染新型冠状病毒，也可能出现严重症状。

谣言9：出门佩戴护目镜，可以预防新型冠状病毒感染

正解：佩戴护目镜是给直接和病人接触的医生的防护建议，普通人出门没必要戴，不必抢购护目镜。

谣言10：盐水漱口防病毒

正解：盐水漱口有利于清洁口腔和咽喉，对于咽喉炎症有帮助。但是新型冠状病毒侵犯的部位在呼吸道，漱口没有办法清洁呼吸道。目前尚无任何研究结果提示盐水对新型冠状病毒有杀灭作用。（关越）