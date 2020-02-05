广州市开通口罩购买预约服务，市民无需出门即可购买

随着开工临近，口罩需求量大增，多地出现“一罩难求”的现象，线上购买遭遇物流不畅，线下购买则会增加人群聚集，“口罩到手”成难题。为此，广州市率先开通线上口罩预约购买服务。继广州之后，厦门、杭州、深圳等地也陆续开启线上预约。

穗康小程序预约口罩前6天全免费

1月31日，广州市政府发布的“穗康”微信小程序开通了为市民提供口罩购买预约的服务，广药集团成为具体落地单位。

在前三天试运行期内，广药集团为市民提供口罩免费快递到家服务，口罩费和快递费全免，市民无需到药店购取。

为鼓励市民线上购买口罩，避免排队买口罩带来的疫情风险，“穗康”预约购买口罩免费期再延三天，2月3日-5日晚8点登陆“穗康”预约成功的市民仍可享受口罩费和快递费全免（仅限于广州市内），快递到家，所有成本都由广药集团承担。

广药集团表示，通过穗康小程序可以实现三个目的：一是通过前6天免费，让更多市民了解和熟悉线上预约购买口罩的方式，让更多的市民能够参与进来。二是通过互联网手段来进行口罩销售，为广州市民购买口罩提供便利，减少了线下门店人群聚集的风险。三是疫情发生后，广药集团就提出“两不两保”四个承诺，即不提价，不停工；保证产品质量，保证公益为上。口罩快递费全免费6天，是广药集团“公益为上”承诺的具体践行，也是广州市政府的一项便民之举。

线上线下齐发力，破解口罩供应及配送难题

广药集团已安排近百名工作人员加班加点，据健民医药电商部物流总监吴智轩介绍，每天晚上12点左右，他们会拿到穗康小程序预约成功的数据，和健民电商的数据系统进行对接后，启动口罩分拣打包工作，争取第二天中午前能将市民预约的口罩全部派送出去，市民最快当天可以拿到口罩。

除线上预约购买口罩外，市民还可以到药店购买，鉴于口罩生产企业陆续开工，广药集团正在逐步加大市场上的口罩投放数量，除了广药集团旗下的健民医药、采芝林、广州医药大药房、广药一心堂药店之外，还向大参林、海王星辰、金康等多家门店提供了货源。但目前口罩资源还比较紧缺，每家门店供应数量有限，市民不要聚集购买。

除此之外，广药集团早在1月27日就通过广东省红十字会向湖北、广东等省份捐赠价值1200万元的药品、防护用品等急需物资，包括小柴胡颗粒、板蓝根颗粒、抗病毒口服液等抗病毒药物，以及口罩、防护服等防护用品等。

线上预约购买口罩背后，是公益为上、从群众利益出发的同心同德，广州政府及当地企业此举让市民暖心更定心。而且广州市还积极根据民意不断调整方案，从“线上预约、线下取货”，迅速调整为“线上预约直接快递到家”，避免人群聚集，并承诺前六天全免费，体现了在疫情非常时期广州市政府的高效、务实。在社会发展中，信心比黄金更重要，在疫情面前，坚强信心，举全社会之力对抗疫情，每个人都在贡献着力量。