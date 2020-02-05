对抗疫情，何时能药到病除

随着新型冠状病毒感染的肺炎疫情的发展，关于治疗药物和治疗方案的声音越来越多，有期待，有质疑。2月4日，国家卫生健康委就进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎重症患者医疗救治有关情况举行发布会。记者从会上了解到，我国已遴选出一批具有潜在抗新型冠状病毒作用的药物，并在加紧推进疗效验证。此外，新型冠状病毒感染的肺炎的病死率略有下降。

“特效药”可以用吗？

有待临床验证

这几天，一款名为“瑞德西韦”未上市药物频频刷屏，引发众多期待和遐想：该药物是否真的可用于新型冠状病毒感染的肺炎的治疗？不仅是瑞德西韦，一些其他“特效药”也见诸网络，但公众将信将疑。面对疫情，我们到底有什么药物可以对抗？

据科技部生物中心副主任孙燕荣介绍，疫情发生以来，我国围绕病毒溯源、药物研发、疫苗研发等启动了16个应急攻关项目，取得一些进展：在病原学研究方面，短时间内快速分离和鉴定新型冠状病毒，并实现全基因组测序；在诊断技术和产品方面，核酸诊断试剂已全面投入应用，当前正在积极推动研发免疫学等快速诊断产品；在药物研究方面，已经初步遴选了部分具有潜在的抗新型冠状病毒作用的药物，当前正在加紧推进进一步的疗效验证；在疫苗研究方面，为了提高成功率，正在并行推进多项技术，以便早日实现疫苗研发的成功。

在药物研发方面，提高治愈率、降低病死率是科研攻关的重中之重。“我们充分利用现有的研究基础，在已经上市的和正在开展临床试验的药物中来进行系统化的、大规模的筛选，已经取得了一定成绩。”孙燕荣说，除了公众关注的瑞德西韦，我们还发现了磷酸氯喹、法匹拉韦，以及中成药中一批具有抗病毒活性的上市药物。

不过，药物筛选之后有待临床进一步验证。“我们必须要在确保安全性的前提下，来确定药物对新型冠状病毒感染的肺炎的有效性。”孙燕荣强调，比如瑞德西韦，这是一个在国外已经应用于治疗埃博拉病毒感染的药物，目前在国外还没有完成全部的临床试验。这次攻关开始后，我们对其进行了系统评价。日前，国家药监局已经通知申请单位中日友好医院和中国医学科学院开展临床试验，我们期待在临床试验中能够取得良好的疗效。

检测方法有问题吗？

采集标本须规范

对于新型冠状病毒感染的肺炎的诊断，目前网上有一些不同的声音。有媒体报道，天津曾经有人曾三次进行核酸检测，但结果都是阴性，第四次检测才确诊。因此，有人对新型冠状病毒感染肺炎的核酸检测方法提出疑问，还有人建议，将CT检查结果作为所有患者的诊断标准。

对此，国家医疗专家组成员、北京地坛医院感染性疾病诊疗与研究中心首席专家李兴旺指出，从目前来看，核酸检测方法的敏感性还是比较好的。但是该方法的准确性会受到一些因素的影响，比如采集标本的规范化程度、采集标本的时间、实验室检测手段等问题。“有一段时间没有完全用核酸检测，就是因为有质控等问题。”

“我们提示医生和护士，一定要规范地采集标本。”李兴旺说，另外，从呼吸道标本而言，肺泡灌洗液的敏感性高于痰的结果，痰的结果高于咽部的结果，危重患者的诊断率之所以高就是因为能够采集到肺泡灌洗液，但是一般人无法都去采集。所以我们现在也提出，对于普通患者的检测，更多地取深部痰做检测，这样可能会把阳性率进一步提高。

对于CT影像学检查，李兴旺表示，作为一种诊断方法和标准，CT影像学检查在几版的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》中是一直存在的。不过，作为一个疾病，尤其是传染病，最终的诊断还是需要靠病原学，比如核酸，拿到阳性结果才能确定是新型冠状病毒感染的肺炎。

病死率高吗？

稳中有降

李兴旺强调，在目前没有特效药物的情况下，对于新型冠状病毒感染的肺炎这样的病毒性疾病，我们所能够做的就是给予患者支持疗法，比如包括营养支持、患者休息、有咳嗽就要止咳、呼吸困难就要给予不同级别的氧气疗法等，这保证了各个层次的危重症患者都能得到很好的治疗支持。

据统计，从1月28日开始，我国新增的患者治愈数开始超过新增的死亡数。“当然可能后期还会有一些起伏，这也是一个正常的疾病发展的过程。但从目前来看，我们综合治疗的效果已经开始在逐步地显现。”国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉说。

治疗效果逐步显现，但每天新增的病例数以及死亡数仍让人提心吊胆。新型冠状病毒感染的肺炎的病死率到底高不高？

焦雅辉指出，截至2月3日24时，全国新型冠状病毒感染的肺炎累计确诊病例数是20438人，累计死亡是425人。按照确诊病例的数据来推算，全国病死率是2.1%。“全国的病死率基本是稳定的，疫情初期时是2.3%，可以说是略有下降。”

分析目前的死亡病例发现，以高龄为主，80%以上都是60岁以上的老年人；75%以上是有一种或一种以上的基础疾病，这些基础疾病多是心脑血管疾病、糖尿病，还有一些患者有肿瘤。焦雅辉认为，对于高龄而且有基础疾病的老年人，只要感染了肺炎，在临床上来讲就是一种高危因素，病死率本身也是很高的，所以并不能说是因为感染了新型冠状病毒感染的肺炎才导致病死率高。

而且，死亡病例主要集中在湖北省和武汉市，湖北省的病死率为3.1%，武汉市为4.9%。如果除掉湖北省，其他省份的病死率是0.16%。“从这一点来讲，我们还是有信心的，不必产生恐慌。”焦雅辉说。

为什么武汉的病死率比全国其他地区要高这么多？焦雅辉解释，前期重症病人主要是收治在三家定点医院，重症医学床位远远不够，其他重症患者分散在20多家医疗机构，不利于管理，而且也不是由重症医学科专业的医疗团队进行管理，所以在一定程度上摊薄了优质医疗资源的力量。因此，现在新征用了三级甲等综合医院的独立院区作为专门收治重症患者的定点医院，组织院士团队来巡诊。“相信用不了多长时间，效果就会显现出来，武汉的病死率应该会逐渐下降。”她说。（记者 陈海波）