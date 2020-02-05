国家卫生健康委：截至2月4日24时新增确诊病例3887例 累计治愈出院892例

人民网北京2月5日电（董童）国家卫生健康委于5日在官网发布的《截至2月4日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，2月4日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3887例（湖北省3156例），新增重症病例431例（湖北省377例），新增死亡病例65例（湖北省65例），新增治愈出院病例262例（湖北省125例），新增疑似病例3971例（湖北省1957例）。

情况显示，截至2月4日24时，国家卫生健康委收到31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例24324例（海南省核减1例），现有重症病例3219例，累计死亡病例490例，累计治愈出院病例892例（海南省、湖北省各核减1例），现有疑似病例23260例。目前累计追踪到密切接触者252154人，当日解除医学观察18457人，现有185555人正在接受医学观察。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例39例：香港特别行政区18例（死亡1例），澳门特别行政区10例，台湾地区11例。