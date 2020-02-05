全国发热门诊就诊人次在下降

[截至2月3日24时，国家卫生健康委收到31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例20438例（黑龙江省核减2例），现有重症病例2788例，累计死亡病例425例，累计治愈出院病例632例，现有疑似病例23214例。

2月4日，国家卫生健康委就进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎重症患者医疗救治有关情况举行发布会。国家卫生健康委员会医政医管局副局长焦雅辉介绍，目前全国31省份共设置了1.5万发热门诊，定点医院2092家。截至3日，全国医疗机构发热门诊一共接诊220865人次，较前一日减少了16710人次，下降7%。从全国监测情况看，近日发热门诊就诊人次都是在下降。]

释疑1武汉新冠肺炎病死率为何高？

焦雅辉介绍，按照确诊病例的病死率来算，截至2月3日24时，全国新型冠状病毒感染的肺炎累计确诊病例20438例，累计死亡425人。根据这个数字来推算，全国确诊病例的病死率是2.1%。死亡患者主要集中在湖北省，累计414人，占全国死亡人数的97%，湖北省确诊病例的病死率是3.1%。另外，武汉市的死亡人数是313人，占全国死亡人数的74%，武汉市的病死率是4.9%。

湖北省和武汉市的病死率都是高于全国水平的，如果除掉湖北省，其他省份的病死率是0.16%。全国的病死率基本是稳定的，疫情初期时是2.3%，现在是2.1%，可以说是略有下降。

对于武汉的病死率比全国其他省份要高，焦雅辉称，前期重症病人主要是收治在三家定点医院，这三家定点医院的重症医学床位只有110张，容量远远不够，其他的重症患者分散在20多家医疗机构，比较分散，也不利于管理，另外也不是由重症医学科专业的医疗团队进行管理，所以在一定程度上摊薄了优质医疗资源的力量，这也是导致病死率比较高的因素。

释疑2 为何湖北平均住院日高于全国？

焦雅辉介绍，除了湖北以外，全国新冠肺炎患者住院时间最短的是海南省，为5天，最长的是广东省，为12.75天。除了湖北以外，全国出院患者的平均住院日是9天多。湖北省的平均住院日是20天。

焦雅辉表示，湖北省的平均住院时间更长，原因有二：第一，和重症患者比较多有密切关系。第二，和武汉市定了更为严格的出院标准有关。

她说，按照国家诊疗方案要求，出院标准要求是临床的症状消失以后进行两次核酸检测，中间间隔24小时，这两次核酸检测只要是阴性就可以出院了。在武汉有更严格的措施，即所有的上述标准都符合以后，还要在医院再观察10-12天，因此导致了湖北省和武汉市出院患者平均住院日时间比较长。

释疑3 抗疫新药的研发进展如何？

科技部生物中心副主任孙燕荣在发布上介绍，已发现磷酸氯喹、法匹拉韦以及中成药中一批具有抗病毒活性的上市药物。此外，对于近日网络热议的抗病毒药物瑞德西韦，孙燕荣回应称，这是一种在国外已经应用于治疗埃博拉病毒感染的药物，在相关科研中已经展现出了较好的效果，“我们期待临床试验中能够取得一个良好的疗效，预计这一批药物会在4日下午抵达国内。”文/本报记者 刘艺龙

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2月4日，国家卫生健康委发布《关于加强重点地区重点医院发热门诊管理及医疗机构内感染防控工作的通知》，提出要加强门急诊预检分诊管理，预检分诊筛查出的需转移到发热门诊进一步诊疗的患者，应当由专人陪同，并按照指定路线前往发热门诊。指定路线的划定，应当符合室外距离最短、接触人员最少的原则。同时，管理好发热门诊，结合实际将发热门诊划分为特殊诊区（室）和普通诊区（室）。特殊诊区（室）一般选择相对独立的区域，专门用于接诊患新型冠状病毒感染的肺炎可能性较大的患者。文/本报记者 蒋若静

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