健康伦理学为疫情防控提供智慧

与来势汹汹的疫病作战，不但需要药品、器械等物质武器，而且需要理念、思想等精神武器。健康伦理学可为战胜疾病提供精神武器和伦理智慧。

健康伦理学是诞生于我国的一门新兴的交叉学科，它主要研究人类健康与自然、社会、心理的伦理关系，为采取经济、政治、文化、生态等措施，促进人类健康提供伦理依据和道德支持。它的重点在于强调国家、政府和社会组织对人民的健康责任，强调社会成员对自己和他人的健康责任。“人人为健康，健康为人人”是它核心思想的通俗表达。

它诞生于我国1988年战胜上海甲肝大流行的实践，在2003年抗击非典的实践中得到了进一步的发展。健康伦理学的学科的重要性得到了世界卫生组织的充分肯定。2015年，世界卫生组织在其发布的全球健康伦理的关键问题的文件中指出：“与狭义的医学伦理学和广义的生命伦理学相区别，健康伦理学关注的内容广泛，包括医疗卫生专家、卫生政策制定者、卫生研究人员面临的伦理问题。还有与健康相关的如临床护理、卫生服务和制度、公共卫生、流行病学、信息技术和研究中的动物使用等背景下的病人家属以及社会所面临的伦理问题”。近年来，在健康中国的伟大实践中，健康伦理学得到了我国学术界和医疗卫生界的高度重视，中国伦理学会健康伦理专委会于2018年在温州医科大学成立，相关学术研究正在开展。

在这次疫情防控的斗争中，从中央到地方，各级党政组织快速行动，雷厉风行，周密部署。表现出对人民健康高度负责，身体力行的崇高道德责任。不但为我国人民所赞扬和信赖，也得到了国际社会的高度赞赏。广大群众要以对自己和他人健康负责的道德责任，遵守法律，听从指挥，按照有关卫生要求和防控要求，防控疾病不惧怕，不松懈，怀有必胜的信心，保持旺盛的斗志和昂扬的生活态度。特别要按照要求做好自我保护，不串门、少聚会，防输入、防扩散。同时，更要正确掌握信息来源，多关注中央和各地的主流媒体，保证防控信息的正确和及时接受，不信谣不传谣。

痛中思痛，痛定思痛。我们伦理工作者要发挥自己的专业所长和智慧，针对我国公共卫生建设和疾控防治中暴露的短板及不足，从健康伦理角度进行反思研究，比如，流行病预测、管理中的健康伦理问题，国家应急体系和公共卫生应急中的健康伦理问题，社会人口流动中的健康伦理问题，等等。为汲取教训、总结经验，提高我国的疾病防治和健康治理能力提供精神动力和伦理智慧。

（李恩昌：中国伦理学会健康伦理专委会执行主委，温州医科大学健康与生命伦理中心主任、教授；王双苗：中国伦理学会健康伦理学会专委会副主委，广东医科大学研究员）