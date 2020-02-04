国家卫健委：全国共设置发热门诊1.5万个 定点医院2092家

人民网北京2月4日电（王国菁）4日，国家卫生健康委就进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎重症患者医疗救治有关情况举行发布会。会上，国家卫健委医政医管局副局长焦亚辉表示，全国31个省份共设置发热门诊1.5万个，定点医院2092家。3日，全国医疗机构发热门诊共接诊220865人次，留观3万多人。

“从全国监测的情况来看，发热门诊的就诊人次在下降。昨天全国发热门诊共接诊人次，较前一日下降了7%。” 焦亚辉指出，武汉市全天的发热门诊接诊病人是12568人次，较前一日增加56人次，从趋势来看，虽然武汉的发热门诊人次绝对数在增加，但是最近一段时间增幅放缓。新增的留观194人次，较前一日减少了4人次。

焦亚辉表示，从发热门诊来看，基本能够满足患者就诊需求，且湖北负荷相对较高。

如何在湖北做到应收尽收、应治尽治？焦亚辉指出，面对武汉一床难求局面，现在在不断扩大床位供给，每天有医疗资源的日调度制度，包括当天能够开放的床位是多少，还有多少缺口，当天能够投入的医生，包括护士，医务人员的力量是多少，及还有多大缺口。

“从医疗资源日调度的情况来看，床位缺口还比较大，医务人员的数量目前能够基本满足诊疗需求的。”焦亚辉表示，武汉在多方采取措施，不断增加床位供给，包括新增定点医院床位。如今，火神山医院已投入使用，雷神山医院也将投入使用，不断增加住院患者床位的供给。

近日，湖北省和武汉市征用一些公共设施，如体育场馆、会展中心，尽量的收治需要医学观察的和轻症的疑似病例。对此，焦亚辉表示，这个工作非常有意义，病人都集中收治，可以很大程度降低社区传播的风险。昨天湖北省和武汉市又在全国调用应急储备的方舱医院，在全国23家地方的方舱医院当中调集了20家，从今天开始陆续要到达武汉，支援这些集中收治的轻症患者的诊疗工作。

焦亚辉指出，方舱医院预计有600多的医务人员，另外从全国陆续调集了1400名护士到武汉看护患者。同时从中国CDC、中国医学科学院、广东省CDC调集三个移动P3实验室，主要针对轻症的疑似病例。这些方舱医院和护士主要补充到三个集中收治观察病例和轻症疑似病例区域，负责诊疗和检测工作。希望通过这些综合举措能让患者应检尽检、应收尽收、应治尽治。