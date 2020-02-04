国家卫健委：全国出院患者平均住院日9天多 湖北为20天

人民网北京2月4日电（王国菁）4日，国家卫生健康委就进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎重症患者医疗救治有关情况举行发布会。会上,国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉表示，据统计,全国出院患者的平均住院日是9天多一点，湖北省的平均住院日为20天。

“除湖北以外，海南省平均住院时间最短住院时长是5天，广东省最长为 12.75天，很多患者住院不久就可以出院。”焦雅辉指出，湖北省的平均住院日时间相对较长。原因有，一是与重症患者比较多有密切关系；二是，武汉市自指定了更严格的出院标准。

焦雅辉表示，按照国家临床诊疗方案出院标准要求，临床症状消失后进行两次核酸检测，中间间隔24小时，两次核酸检测为阴性即达出院标准。但武汉要求符合这些标准后，还要在医院观察10-12天。这导致了湖北省和武汉市出院患者平均住院时间比较长。

“出院患者少是有一定的原因的，不是我们治疗的效果不好。” 焦雅辉指出，为了提高治疗效果，提升治愈率，请专家不断对临床的2万多病例进行回顾性的分析研判，总结经验，不断优化和完善临床诊疗方案。

在提高治愈率方面，焦雅辉介绍，据国家卫健委统计，从1月28日开始，新增的治愈数已经开始超过了新增的死亡数，当然后期可能还会有一些起伏，这是疾病正常的发展过程，从目前来看，我们综合治疗的效果已经开始在逐步的显现。

在提升治愈率方面，焦雅辉还介绍了以下四点内容：

一是近期马上要印发第五版诊疗方案。国家卫健委一直在动态跟进有效的治疗措施，只要发现在临床验证是有效的，就不断纳入到诊疗方案中。并强调利用中西医结合的方法，充分发挥中医药的作用。中医药对于缓解患者症状，对于延缓或者减少轻症发展成为重症的过程都发挥了非常重要的作用，这都是有临床数据和案例可以验证的。

二是医学是一门科学，针对人时涉及到伦理的问题，网上所说的“有效”方法之所以“有效”是实验室在体外细胞做出来的结果。这个结果离临床效果之间还有很长一段路要走，还要经过动物实验，经过人体的临床研究。为抗击肺炎疫情，加快了这一运转过程，尽量缩短周期把真正有效的方法应用到实际的临床实践中。为此，国家卫健委配合科技部门、药监部门加快进行实验室有效的药物及治疗方法的临床试验研究，希望尽快能够得出科学的结论，真正转化应用到临床的实际过程中。

三是从全国调集了很多医务人员提高当地整体的医疗救治水平，这对提高治愈率是至关重要的。

四是新型冠状病毒感染的肺炎抗病毒治疗是对因的治疗，是去除病因一个很重要的治疗手段，但并不意味着没有抗病毒药就束手无策。现有一些抗病毒治疗的手段，最重要的是综合治疗，还有很多对症的治疗，包括重症患者生命支持的治疗，比如呼吸机使用，比如血滤的使用，还有ECMO先进设备的使用。所有的这些对症支持治疗，加上抗病毒治疗，中西医结合，这个效果还是有所显现的。