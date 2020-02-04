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专家：对非重症患者取深部痰做样本进行核酸检测准确率更高

2020年02月04日17:17 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月4日电（记者孙博洋）2月4日，国家卫生健康委就进一步加强新型冠状病毒感染的肺炎重症患者医疗救治有关情况举行发布会，会上国家医疗专家组成员、北京地坛医院感染性疾病诊疗与研究中心首席专家李兴旺就新型冠状病毒检测问题进行了回应。

李兴旺表示，从目前了解的信息来看，核酸检测方法的敏感性比较好。但是该种检测方法也受比如采取标本的规范化程度、采取标本的时间、还有实验室检测手段等多种因素影响。一段时间内没有完全采用核酸检测的方法，也是因为质控的问题。

同时李兴旺表示，就检测的呼吸道标本而言，肺泡灌洗液的敏感性高于痰的结果，痰的结果高于咽部的结果，这也是危重病人确诊率高的原因，因为危重病人能够采集到肺泡灌洗液，但是一般人无法都去采集肺泡灌洗液。所以我们现在也在做提示，对于普通病人的检测，更多的是取深部痰做检测，这样可能会把阳性率进一步提高。

(责编：刘卿、李栋)


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