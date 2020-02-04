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黑龙江新冠肺炎患者顺利产子

2020年02月04日09:13 来源：健康报网

2月3日，黑龙江省哈尔滨市第六医院（市传染病院）举行新闻通报会，通报了该省一名新型冠状病毒感染孕妇顺利产下一名女婴。该女婴两次核酸检测结果均为阴性。所有参与手术医务人员无职业暴露，现正处于隔离观察阶段。

据介绍，1月30日，哈尔滨市卫生健康委接到当地医院报告，有1名孕38周+3、发热37.3℃、与武汉返哈确诊病例有密切接触的女性患者。经核酸检测和该院专家会诊，该患者被确诊为新型冠状病毒感染病人。

哈尔滨市卫生健康委迅速从全市抽调产科、呼吸内科等多学科专家组成专家组，为该患者进行会诊。为确保母婴安全，专家组建议尽快实施剖宫产。

哈尔滨市卫生健康委决定由120负压急救车将患者转运至该市新型冠状病毒感染救治定点医院——哈尔滨市第六医院进行治疗。同时，要求该市红十字中心医院派出综合医疗团队，实施手术；市疾控中心派出消毒专家现场指导消毒；市儿童医院提供新生儿救治技术支持。

接收患者后，哈尔滨市第六医院迅速启动手术室，连夜实施剖宫产手术。1月30日，该患者经剖宫产顺利产下1女婴。新生儿两次行核酸检测，结果均为阴性，状态良好。（记者董宇翔）

(责编：许心怡、崔元苑)


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