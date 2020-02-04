国家卫生健康委：截至2月3日24时新增确诊病例3235例 累计治愈632例

人民网北京2月4日电（董童）国家卫生健康委于4日在官网发布的《截至2月3日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，2月3日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3235例（湖北省2345例），新增重症病例492例（湖北省442例），新增死亡病例64例（湖北省64例），新增治愈出院病例157例（湖北省101例），新增疑似病例5072例（湖北省3182例）。

情况显示，截至2月3日24时，国家卫生健康委收到31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例20438例（黑龙江省核减2例），现有重症病例2788例，累计死亡病例425例，累计治愈出院病例632例，现有疑似病例23214例。目前累计追踪到密切接触者221015人，当日解除医学观察12755人，现有171329人正在接受医学观察。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例33例：香港特别行政区15例，澳门特别行政区8例，台湾地区10例。