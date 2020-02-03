神州数码控股：利用数据抗“疫” 助力市民参与城市治理

记者从神州数码控股公司获悉，神州数码控股旗下公司建设运营的e龙岩系统，开发上线了“新型冠状病毒肺炎防控信息服务平台”。目前已推出8项相关服务，可供市民了解、查询相关信息，享受在线义诊，并开通疫情线索申报渠道，便于市民发现疫情线索及时上报、有关部门及时处置。

据介绍，龙岩市民如果想咨询或反映有关疫情方面的问题，可通过e龙岩的“随手拍”或“疫情防控信息服务平台”等多个渠道进行。这些问题将统一汇总到12345平台进行处置，平台能答复的立即答复，涉及专业问题无法答复的，将及时转给相关部门进行处置。

相关负责人介绍，相较于传统自上而下单向管理的模式，平台将市民纳入城市治理体系，把市民“上报”与部门“处置”连成一体，增加了反馈机制，进一步保障服务质量和效率，形成了公共服务闭环。“不仅是建立了为民办事的大数据平台，还利用大数据技术连接起市民、城市和相关部门，让相关部门更好了解市民需求，让市民参与到城市建设治理的方方面面。”（李彤）