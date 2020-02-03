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田玉龙：四项措施保障医疗物资 积极开辟国际物资采购渠道

2020年02月03日11:51 来源：人民网-社会频道

人民网北京2月3日电 今日，在国新办新闻发布会上，工业和信息化部党组成员、总工程师田玉龙表示，在这10多天的应急物资保障工作中，工业和信息化部会同有关方面采取四项措施切实保障医疗物资供给。

第一，动员企业加快复工复产达产扩产。1月21日起，连续下发七次明传电报，对各省市疫情防控物资供应保障工作作出具体部署，督促动员医疗物资生产企业尽快复工复产，加强对重点医疗物资的统一管理、统一调配。

第二，派驻企业特派员加强督产协调。落实国务院要求，向医用防护服等重点医疗物资企业派驻30名司局级同志带队的特派员工作组，会同地方工信系统、药监系统，全力帮助企业协调解决原材料、物流运输等问题，快速增加有效供给。

第三，建设国家重点医疗物资保障调度平台。按照中央加强医疗物资统筹协调的指示精神，建设该平台，主要用于收集、统计、分析、监控、调度各类物资的产能、产量、库存以及运输等情况，用信息化手段提升医疗物资的保障有效性和时效性。

第四，积极开辟国际物资采购渠道。为弥补国内紧缺物资产能的缺口，在有关部门的大力支持下，我们组织了国际专项采购，还有很多企业通过国际采购和捐赠等多种形式，从多个国家采购了大量的紧缺医疗物资。同时，我部会同卫健委、药监局等部门，加快国外标准和中国标准的衔接和互认工作，使符合欧盟、日本、美国等标准的出口产品能够在中国的一些领域中可以使用。

(责编：李栋、孙博洋)


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