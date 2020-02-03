一名社区女书记的抗疫24小时

1月29日下午6点，中国妇女报·中国妇女网记者连线周于靖时，她说社区刚新增了3个有湖北旅行史的群众，她要安排责任人、入户等工作。

接近当日零点，周于靖才空下来，向记者回顾了她最近紧张的24小时。

周于靖，“80后”，四川省绵阳市涪城区工区街道绵州社区书记。绵州社区管理服务常住人口3万余人，属于“万人社区”。社区10名工作人员中9名是女性。

从1月22日开始，这个由社区女干部挑大梁的社区，便开始了抗击新型冠状病毒肺炎的系列工作——开会制定防控工作方案，召集辖区内党员、巾帼志愿者、物业公司等开展各类宣传，入户排查，建档……

自我隔离，与家人同住但多日不见

凌晨一两点睡觉，是周于靖和社区干部们近几日的常态。

周于靖回忆，1月29日睡觉前，她刚和社区主任、社区民警进行了一次“扫街”。

一位妻子因不满丈夫外出聚餐且久不散场，就举报了丈夫。周于靖和工作人员劝说时，发现街上还有群众在其他餐厅聚餐，便对辖区内各条街的餐厅一一进行劝导。

休息再晚，早上7点，周于靖必须起床，此时社区干部们已在工作群中汇报前一日晚6点到12点的工作。一名网格员汇报，一位业主主动向其报告有武汉旅行史，已自行在家隔离。周于靖随即落实了新增需观察群众的责任人。

落实责任人，“一人一表”管控台账，是绵州社区制定的防控工作方案的核心内容之一。周于靖介绍，根据工作方案，针对这名新增需被观察的群众，当日上午，责任人要通过上门核实，宣传防控知识及法律风险提示，教育引导对方正确认识居家隔离观察的目的。责任人每日还将两次负责收集对象的体温监测信息，做好跟踪，并通过微信、电话等方式与其沟通交流。“要和他做朋友，确保人员不离家。”周于靖强调。

早上，周于靖一般要赶在母亲和儿子起床前离家，这是她的刻意回避。“每天在外接触那么多人，还是有点担心。”周于靖说，“已经多日都故意不见家人了。”

同样，其他社区干部们也采取了各种方式与家人隔离。

“社区处在基层治理最前沿，也是疫情防控的第一线。”已有11年社区工作经验的周于靖说，“作为街道妇联执委、社区书记、妇联主席，我必须以身作则，带领广大妇女抗疫一线奋战，当好疫情防控宣传员、监督员和战斗员。”

宣传，社区家庭全覆盖

早上9点，周于靖准时出现在街道召开的工作汇报会上。此时，街道辖区内19个社区书记均已到场，轮流汇报近期的防控工作情况等，直至11点各社区领取宣传海报等资料后，会议结束。

周于靖一早就发现了宣传海报等资料，还特意先“打了个招呼”。“希望能多给我们一些，我们社区群众最多”。

宣传，在周于靖和社区干部们制定的工作方案中，是最先行的工作。为此，绵州社区通过微信、朋友圈、QQ群等新载体和制作张贴宣传标语的老办法，将全国妇联倡议书、广告图、省妇联家庭承诺书和《新型冠状病毒的预防常识》等每日轮流宣传到小区、楼栋、各重点场所，做到了社区家庭全覆盖。

“每次领到的资料我们都会贴到各小区门口，甚至各单元楼门口。”周于靖说。此外，8名网格员和周于靖的联系方式也贴到了各个单元楼门口。

1月29日上午，还在街道开会的周于靖接到了群众的主动汇报，称其有过与武汉人员接触史，了解到这户家庭成员较多，入户建档工作量大，周于靖将自己确定为其责任人。

入户，要“有管有爱”

查看物业公司工作群以及业委会工作群，是周于靖每天中午的常规工作。“监督当日上午是否完成了消毒以及口罩桶回收清理工作情况，还要解决各小区上报的各类大小问题。”周于靖说，24个商住小区、6个家属区负责人，都要用图片和视频的方式在群里汇报消毒回收工作。

下午2点，周于靖开始入户建档和宣传。

作为责任人，周于靖和社区干部们提出了要做到“有管有爱”。他们在工作方案中要求，在做好监测时主动询问需求，为服务对象提供必要的生活必需品和精神慰藉。

“目前大部分需求都是缺口罩。”为此，周于靖每次入户前，都会在兜里多揣上两三个口罩，群众缺，她就递上一个。

“其实，口罩我们也缺。我们的口罩也是从各种渠道购买或亲朋好友送的。”周于靖说，为了能多给群众一个口罩，没有防护服的社区干部们都舍不得戴两个口罩，只能用相隔1米以上的沟通办法进行自我保护。

“我们希望通过这些做法，让辖区的居民看到大难面前党和政府的坚强支持，各级干部能冲在前，人民群众有依靠，增强群众共同抗击病毒的信心。”周于靖说。

社区干部们的“爱”，群众也看在眼里。

当日，一位业主主动联系上周于靖，给每名社区干部们都送来了1个口罩，还叮嘱说：“你们的口罩戴的太少，我家里有13个，给你们匀几个。”

防控，建起纵向到底网络

下午4点到6点，周于靖开始对小区各类工作进行抽查巡查，“社区干部们分组进行，基本上每两天就能做到全覆盖一次”。此间，社区干部们已在工作群中进行了当日工作的第三次汇报。

6点后，周于靖赶回办公室，开了社区干部碰头会，想到前一晚还有群众在餐厅聚餐，便和干部们再次进行“扫街”劝导。

通过社区“娘子军”们多日持续宣传动员，大型酒店、中小型餐馆订餐全部取消，合计取消200余桌，网吧等场所全部停业。

快到半夜12点时，周于靖才回到家，休息前，她还要集中学习各级政府当日下发的有关疫情防控的各类文件，并在各个工作群特别是党建群中进行转发，要求大家学习。

据介绍，绵州社区一直把服务群众、做群众工作作为基层党组织的根本任务和基层干部的基本职责，提出了“五零工作法”，曾获“全国创先争优基层先进基层党组织”。2019年又提出了新“五零工作法”（组织覆盖零空白，教育管理零缺失，服务民生零距离，关爱帮扶零遗漏，社会治理零盲区）。

基于“五零工作法”，绵州社区在抗击新型冠状病毒肺炎的系列工作中，第一时间便集合了包括社区网格员、巾帼志愿者、社区妇女工作骨干、物业公司、业委会、小区党员，并将妇联组织的神经延伸到每个小区、楼栋、家庭，形成了纵向到底的防控网络。

“在我们社区，包括群众在内，参与疫情防控的人员不计其数。”周于靖说。（记者 许真学 任然）