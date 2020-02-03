2020：保持饥饿感，获得幸福力

编者按

春节本该是万家团圆、举国欢庆的时刻，可是刚刚过去的2020年春节，却被一场突如其来的疫情击得粉碎。与17年前的非典SARS病毒一样，这次的新型冠状病毒也来源于野生动物。

吃得太好，吃得太多，吃上求新求变，果然让人类自食其果，祸从口出。

苏格拉底说，未经反省的生活不值得过。此时我们关于“保持饥饿感”的话题，也许是一付清神醒脑的良药。

俗话说“满招损，谦受益”，其实改成“满招损，欠受益”，用在我们的身心健康上也同样适用。有研究显示：适当保持饥饿可以让人更健康，延缓衰老。而心理学上也认为，适当“保持饥饿感”可以“增加幸福感”。

决定人的健康和寿命的五大因素有——父母遗传占15%，社会环境占10%，自然环境占7%，医疗条件占8%，而生活方式占60%，几乎起了决定作用。

陶渊明诗云：“户庭无尘杂，虚室有余闲。”其实无论是在身体、心理还是日常生活上，力行减法，都会让我们离幸福更近一点。家不在于房子的大小，而在于有没有爱和温暖。

幸福人生需要做减法，当许多东西摆在你面前时，你要有一种教养，适可而止。美是一种选择，更是一种放弃，而决不是贪婪。

保持饥饿感，让自己变得更好

现在，无论是物质还是信息都极大的丰富，这就让我们陷入“多则惑”“满招损”的局面，从而丧失了生活的情趣和生命的活力。而恢复饥饿感会调动我们的好奇心甚至专注力，这类似一种内在的激活。白岩松曾说“想让自己变得更好，恐怕要从真正的饥饿感开始。”其实，保持饥饿感和延迟满足感，都是获得幸福感的手段、途径，这应该成为我们每个人的标配。

周日中午，做了牛肉面，我没吃，照例出去散步一个小时。回来躺在沙发上，感觉肚子在提抗议。好久没听到肚子咕咕叫的声音了，那一刻心里居然有点欢喜，竟然也没有了睡意。起身煮茶，又拿出昆明女友蕾蕾快递来的鲜花饼，选了一块桂花栗子味的。

那天的茶特别好喝，鲜花饼也充满了美妙滋味。幸福感如冬日午后的暖阳，噼里啪啦爆棚了。于是想到汪曾祺《茶，汤和好天气》中描绘的：“坐在街边摊头的矮脚长凳上，要一碗老豆腐，就半斤旋烙的大饼，夹一个薄脆，是一顿好饭。”

幸福，原来如此简单。

吃得少一点，身体更健康

最近我一直在考虑幸福感与饥饿感的问题。这两年，随着年龄的增加，日常生活最大的改变就是，从“按时吃饭”变成了“按需吃饭”。现在大多数时候我会把午饭变成省略号，于是发现，带着那么一点儿饥饿感，就连做晚饭的过程都充满了愉悦感。

这样做的直接结果是：体重不再上蹿下跳，而是一直保持在“理想”状态，身轻如燕；间接效应是——我意识到原来“保持饥饿感”可以“增加幸福感”。而这个“饥饿感”不仅仅表现在饮食上。

我们都知道那句“满招损，谦受益”，我把它改成 “满招损，欠受益”也同样适用。因为科学研究显示：适当保持饥饿可以让人更健康，可延缓衰老。在食物摄入量较低时，人体可产生一种β-羟丁酸的分子，它可以减缓血管系统的细胞老化，减少氧自由基的产生，减轻肠胃负担，也就是减少毒素的侵扰，避免大脑代谢紊乱。吃饱后大脑中的纤维芽细胞会增长数万倍，造成大脑皮质血氧供应不足、脑组织萎缩及脑功能退化，最终诱发痴呆或减少寿命。日本研究显示，老年失智症人群中有30-40%的人，在青壮年时期都有长期饱食的习惯。

的确，如今很多疾病诸如糖尿病、高血压等都是吃出来的，人们往往吃得太多，吃得太好。俗语道“饭吃7分饱”，但是真正能参透其中奥妙的人却很少。

恢复饥饿感，心灵更轻盈

我们都有类似的感觉，食欲好的时候心情大好，对接下来吃什么就有了期待，还有一些感恩。此时身体上的饥饿感会调动我们的好奇心甚至专注力，这类似一种内在的激活。

比如看书的时候，如果有一份对书的内容的饥饿感，你就能体会到高尔基说的“我扑在书上，就像饥饿的人扑在面包上”；在工作方面，如果有一份饥饿感，你也会更有活力和无穷创意。

记得读《少有人走动路》一书时，印象最深的是“延迟满足感”。它是指为了更长远目标而放弃即时满足，在等待中训练自我控制的能力。

记得那时儿子很小，当他没有完成作业就想玩游戏的时候，我会反复强调要“延迟满足感”。我自己平时晚上是不看电视的，当周末来临，看电视剧就变成了一种幸福。

其实，保持饥饿感和延迟满足感，乃异曲同工，都是获得幸福感的手段、途径，而这应该成为我们每个人的标配。

现在，无论是物质还是信息都极大的丰富，这就让我们陷入“多则惑”“满招损”的局面，从而丧失了生活的情趣和生命的活力。

电影《无问西东》里说：“人把自己置身于忙碌中，有一种麻木的踏实，但丧失了真实。”这句话道出了芸芸大众的生活状态——忙忙碌碌，却也碌碌无为。作家蒋勋直言道：“忙是心灵的死亡。”

庄子在《人间世》中提到：“虚室生白，吉祥止止。”翻译过来就是：房间空一点，不要塞得太满，保持干净整洁，就会有更多的光亮、美好透进来、留下来。这里的房间，不仅仅是物理存在，更指向心灵空间。

乔布斯还有句名言：Stay Hungry，Stay Foolish。直译是保持饥饿，保持愚蠢。这里的“饥饿”可以理解为好奇心；"愚蠢"则是提醒我们——去除过多知识的干扰，去获取人生的智慧。

白岩松也在一篇文章里提到:“恢复饥饿感，是极其重要的事情。”

“此时此刻，你会有精神层面上的饥饿感吗? 想让自己变得更好，恐怕要从真正的饥饿感开始。对于相当多的人来说，并不在意每天看了些什么，只是觉得‘看了’才安全。原地踏步很久，依然站在十字路口。其实沿着十字路口的每一条路去走，或许都能到达一个不错的远方，但是你满足于眼前无数的‘美味’，感觉不到饿。”

是的，身体的饥饿感可以让我们感觉更敏锐，更健康；心灵的饥饿感则让人生始终处于被激活的状态，那是幸福在线的高光时刻。（胡杨）