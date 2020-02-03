专家：战“疫”期间家长应引导孩子化危为机

“利用危机事件对孩子做好启发、引导和教育”“保持并加强良好的亲子关系”“减少孩子的疑问和恐惧，让孩子获得成长的机会”……

中国科学技术协会组织中国心理学会多位专家2日通过网络对媒体表示，面对这次突如其来的新型冠状病毒感染肺炎疫情，假期延长、开学延迟，家长应该引导孩子更多将疫情的危险转化为教育和学习的机会。

中国心理学会心理咨询师工作委员会副主任林春教授指出，面对疫情，家长首先要做好个人防护，并指导和帮助孩子做好防护，然后在一个相对安全的家庭环境、难得充裕的共同时间里利用危机事件对孩子做好启发、引导和教育。

家长要保持适度的紧张和警觉，减少外出和群聚活动，和孩子一起做好必要的隔离。面对病毒疫情传染的不确定性，焦虑和恐惧属于正常反应，从人类进化和个体生存的角度来看，焦虑和恐惧都有积极的适应意义——使人们迅速警觉，调动机体的能量，规避可能的风险。同时，引导孩子认识并接纳自己的紧张情绪，通过科学的防疫措施和生活学习的合理安排来规避风险，降低恐惧情绪。

林春认为，在孩子面前，家长不仅是教育者，也要做好观察者、陪伴者、示范者和引领者。战“疫”期间，家长还应该和孩子一起研究获取可靠信息的方法，学习自我防护的知识，利用危机事件强化生命教育，学习病毒和疾病的科学知识，培养孩子对大自然的敬畏和好奇心，启发孩子体会、认识人的社会性和相互协作的重要性。

中国心理学会员工心理促进工作委员会副主任兼秘书长史占彪教授、北京师范大学侯志瑾教授指出，此次疫情从健康角度而言，对人类生命和生活是个威胁，而对亲子关系而言，却是个机会，可以有更多时间与空间来进行对话、互动和增进理解，只要把握得好，完全有可能拥有更融洽的关系。

首先，有了时间。城里、乡下其实很多孩子都是隔代抚养的“留守”儿童，父母曾经都太忙，如今受疫情影响不得不在一起，父母就有了大把的时间，可以观察孩子，陪伴孩子，与孩子一起讲故事、做游戏、做家务。

其次，有了空间。有些家长有时间，可是一直够不着孩子，特别对于大学生、研究生，如今在一起近距离的沟通和交流，靠得更近了，看得更清了，更容易相互理解了。

其三，有了亲子之间磨合的机会。更为宝贵的是，亲子互动多起来，就有机会观察、了解进而相互理解。生活上的习惯、学习上的动力、人际上的风格，亲子之间就有更多的机会去磨合、去融合。

他们认为，对于儿童青少年的教育学习，此次疫情让在线教育为孩子们提供了更安全的“空中课堂”，老师和家长要让孩子意识到“空中课堂”就是真正的课堂，和学校教学一样有时间、有作业、有管理等严格要求。

“疫情夺走了一些人的生命。孩子可能在听到这样的新闻后，对于死亡也产生了好奇和恐惧。”中国心理学会心理危机干预工作委员会委员黄峥博士说，面对这些问题，家长不要忌讳、不要回避，了解死亡是每个人生命中都必须经历的一课，也由此才更加珍惜生命的可贵。家长要重视孩子对生命与死亡问题的关注，温和、耐心、正面地回答，减少孩子的疑问和恐惧，让孩子获得成长的机会。(记者 孙自法)