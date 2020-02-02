疾控中心专家：对感染风险高的医护人员等应采取分类指导原则

人民网北京2月2日电 （刘卿）对于隔离病区、医学观察场所的工作人员，疑似和确诊的转运人员、流行病学调查人员、标本采集人员、生物安全实验室工作人员、环境清洁消毒人员等特殊人群，在密切接触疑似与确诊病例过程中，他们应该采取何种防护措施？对此，在今日召开的国家卫生健康委举行的新闻发布会上，中国疾控中心传染病处研究员冯录召表示，与新型冠状病毒感染的患者或者病毒标本有直接接触的人员，感染风险更高，更需要严格防护，对此类人员防护应采取分类指导原则。

冯录召介绍，首先，建议隔离病区或医学观察场所的工作人员，以及疑似或者确诊病例的转运人员，穿戴工作服、一次性工作帽和手套，同时穿戴医用防护服、防护口罩和过滤式呼吸器、防护面屏、护目镜，穿工作鞋或胶靴、防水靴套等。

其次，建议在现场开展病例或密切接触者的流行病学调查人员，穿戴一次性工作帽、工作服，配戴医用外科口罩和一次性手套，同时，与被调查对象保持一米以上安全线距离。对于疑似或者确诊病例开展调查时，要采取更严格防护，除了穿戴工作服、一次性工作帽、手套各防护服之外，口罩要佩戴更高级别的N95、N99或医用防护口罩，另外还需要佩戴面屏、护目镜，穿工作鞋，胶靴、防水靴套。

再次，调查疑似或确诊病例调查时，可以采取电话或者视频等方式进行流行病学调查，避免和病例直接接触。采集呼吸道标本的采集人员或者在生物安全实验室开展病毒检测的工作人员，建议穿工作服、工作帽，戴双层手套，穿一次性防护服，配戴N95、N99防护口罩或医用口罩，同时佩戴防护面屏、工作鞋、胶靴、防水靴套等，必要时，还要加穿防水围裙或防水隔离衣。

最后，建议对病例污染环境进行清洁消毒的工作人员，穿工作服、工作帽、一次性手套，在一次性手套外面佩戴长袖加厚的橡胶手套，以及医用一次性防护服，N95、N99防护口罩或医用防护口罩，同时，加穿工作鞋、胶靴、防水靴套、围裙、防水隔离衣等。另外，消毒人员要使用动力送风的过滤呼吸器时，需根据消毒剂种类选配尘毒结合的滤毒盒或者滤毒罐，要做好消毒剂等化学品防护。