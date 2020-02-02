疾控中心专家：建筑工地、工厂车间等人员密集场所需及时汇报健康状况

人民网北京2月2日电 （刘卿）随着返城潮来临，大量农村务工人员返城，而建筑工地、工厂作为人员聚集区，是否有针对性的特殊防护措施？今日，国家卫生健康委举行新闻发布会，中国疾控中心传染病处研究员冯录召解答了记者这一提问。

冯录召表示，用工单位要根据各地政府要求，配合做好疫情防控工作，首先，制定预案，建立疫情防控组织领导体系，并且指定专人负责。农村务工人员在返城之前要先进行体温测量，如果没有可疑症状可以正常返城，如果存在可疑症状，需要等疾病痊愈后再返城。

其次，对于去过武汉等疫情高发地区，或者近期接触过确诊病例的务工人员，如果还处在医学观察期，要等14天观察期满后方可返城。返城过程中，要注意做好个人防护，尤其是乘坐公共交通时，要全程戴口罩，注意手部卫生，旅途中做好健康监测，妥善保存旅行票据信息，以便查询。

冯录召认为，务工人员返城后，各用工单位要对所有人员进行体温测量，如存在可疑症状，要及时隔离就医。在工作场所，各用工单位要帮助务工人员做好个人防护，开工后，对务工人员每日进行监测，让务工人员尽量减少不必要外出，尽量避免接触更多其他人员。

“建筑工地、工厂车间等人群密集场所，要注意加强通风清洁，建议配备洗手液、消毒剂等防护用品，如果在通风不良、密闭的车间内工作，建议佩戴口罩，建议各单位错峰吃饭，减少食堂内的人口密度。”冯录召说。

冯录召建议，要加强人员管理，每个单位培训和考核专人，负责观察工友健康状况，如果发现有工友出现可疑症状，要及时报告、及时治疗，同时，用工单位要加强工地和宿舍卫生管理，倡导工友讲究个人卫生，不要随地吐痰，对宿舍、工地要加强通风清洁，定期消毒，使用过的口罩集中收集并且丢弃。