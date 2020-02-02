国家卫健委：儿童应用儿童专用口罩防护

昨天，国家卫生健康委举行发布会，介绍新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中孕产妇、婴幼儿和托育机构的健康防护情况。相关专家表示，目前还没有足够证据表明新型冠状病毒感染的肺炎是否有母胎传播风险，提醒孕产妇注意自我防护。另外，专家提醒，疫情期间，儿童接种疫苗，应单独预约，分散接种。

中成药对新型冠状病毒是否有效？国家卫健委新闻发言人表示，随着疫情的发展，国家卫健委和国家中医药管理局专门印发了《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第四版）》，其中对一般治疗及重症治疗时所使用的中西药物都进行了比较详细的阐述。大家可通过国家卫生健康委官网的疫情防控专题页面进行查询。

北京大学第三医院产科主任、国家产科质控中心副主任赵扬玉介绍，目前还没有足够证据表明新型冠状病毒感染的肺炎是否有母胎传播的风险。如果孕妇在妊娠早期出现持续高热，病毒将对胚胎组织产生一定危害。医生在面对确诊新型冠状病毒感染的肺炎的孕产妇时，以孕产妇生命安全为前提，综合病人具体情况来讨论是否继续妊娠。

疫情期间，儿童如何防护？北京儿童医院急诊科主任王荃介绍，儿童一定要购买、使用儿童专用的一次性口罩，否则实现不了防控病毒感染的作用。1岁以下的婴幼儿不适合戴口罩，因此，家长一定要减少孩子外出次数，并做好居家消毒。家长在带婴幼儿外出时，要去空旷、通风、人少的地方活动，并做到有效看护。可随身携带含有酒精类的一次性手消毒液进行消毒，回家后及时更换衣物。

疫情期间，孩子的疫苗还应该去按时接种吗？王荃建议家长在与预防接种门诊的医生沟通过孩子的具体情况之后，依需求单独预约，分散接种。“如有特殊情况导致接种延迟，大部分疫苗只需在条件允许的情况下尽早‘补打’就可实现接种目的。”专家提醒，冬季是呼吸道疾病高发季节，如果孩子因特殊原因不能及时接种疫苗，家长应减少孩子外出，加强防护，避免感染。（记者 孙乐琪）