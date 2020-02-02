编者的话：人吃五谷杂粮，免不了会生病。对健康人而言，头疼脑热、感冒发烧或是腹泻便秘等，都不算大事。但在糖尿病学专家眼里，糖友身上无小病，一旦发现相关症状，必须尽早就医诊治。

受访专家：中华医学会糖尿病学分会副主任委员、海军军医大学，第一附属医院（上海长海医院）内分泌科教授 邹大进

腹泻升高血糖

腹泻主要指排便次数大于每天3次，且伴随大便不规则、粪便量增加、含水量大等特点。如果症状不十分严重，多数健康人只需吃一两次止泻药便可痊愈，但糖尿病患者不可“照此办理”。

中华医学会糖尿病学分会副主任委员、海军军医大学第一附属医院（上海长海医院）内分泌科教授邹大进介绍，由于糖代谢紊乱，糖友的自主神经功能调节失常，胃肠消化吸收功能降低，更易出现腹泻。胰岛调控功能在腹泻期间会受到影响，血糖极易波动；另外，腹泻引发的应激状态还可使升糖激素分泌增加，造成应激性高血糖，进而增加酮症酸中毒等急性并发症的风险。

很多糖友是腹泻和便秘交替出现。邹大进强调，只要排便情况发生改变，糖友就应引起重视，最好到医院消化科或内分泌科就诊，待确认病因后，再做针对性治疗，不建议胡乱吃药。除此之外，糖友还应做到：密切监测血糖变化，一旦发现异常需及时采取措施；即便没有食欲也应努力进食，可选择易消化的食物，少量多次，以防摄入不足导致低血糖；尽量多喝水，以防身体脱水。

脚癣易致糖足

糖尿病患者的免疫力差，皮肤屏障也受到高血糖影响，抗菌能力下降，更易感染真菌，导致足癣。

单纯的足癣并不是糖尿病足，但如果糖友不进行及时、妥善的治疗，就有可能渐渐发展成糖尿病足。再加上末梢血液循环差、局部营养有障碍，足癣更可能发展成慢性溃疡，经久不愈。

得了足癣后，糖友一定不能使劲挠，特别是趾缝等处。一些治足癣的药膏中含有激素，糖友应特别注意。激素只能缓解瘙痒症状，不能抗真菌，治标不治本。如果使用洗剂，则应注意是否会导致脱皮，所有可能造成皮肤伤害的产品都不建议使用。在外部用药的同时，一定要保持血糖稳定。邹大进提醒，一旦脚部出现感染，必须立刻就医。

感冒留神肺炎

感冒是个可大可小的病，但糖友得感冒后面临的风险比健康人更大。

就普通感冒而言，糖尿病患者的痰内富含糖分，更易滋生细菌，进而导致肺部感染。这种感染反过来还会影响血糖控制，造成血糖阶段性升高，增加各种并发症的风险。如果得的是流感，糖友受到的影响会更大。有研究显示，糖尿病患者得流感后的死亡风险比未患糖尿病的人高出3倍。流感及其继发的肺部感染已成为糖尿病患者死亡的重要诱因之一。

邹大进说，糖友得了感冒，首先要做的是多喝水，在患病初期也可以喝一些不含糖的感冒冲剂，以缓解症状。选择感冒药时，则要注意其中是否含有对乙酰氨基酚，该成分若超量服用会损伤肝脏。这是因为相较其他人，糖友大多存在脂肪肝，再加上日常服用的药物，更易因药物相互作用加重肝脏损伤。如果感冒两天以上且出现发烧症状，最好到医院就诊。

牙疾引发慢病

牙龈炎与糖尿病有着密切关系。比如，慢性牙龈炎是引起血糖升高、使糖尿病难以控制的一个因素。研究发现，患有慢性牙龈炎的糖尿病患者，出现慢性并发症的风险会增加约56%。同时，糖尿病患者口腔内的环境，更利于厌氧菌的繁殖，一旦出现感染，可造成牙龈萎缩、牙齿松动，甚至发展到化脓性牙龈炎等严重疾病。

邹大进说，糖尿病患者必须重视口腔卫生，每天刷牙两次以上，配合使用牙线或间隙刷，及时清除牙齿缝隙所嵌塞的食物；最好每天刷一刷舌头；每半年洗一次牙；定期做好口腔检查，龋齿、畸形、牙石、炎症，都必须尽早处理解决；平时多做叩齿，每次不少于100下，可以促进口腔内的血液循环，增强抵抗力。

尿路感染伤肾

身体内多余的葡萄糖会通过小便排出，这就导致糖尿病患者尿液中的含糖量更高，再加上糖友机体免疫力较差，如果会阴部清洁不足，感染细菌，整个泌尿系统就会跟着遭殃。

有数据显示，糖尿病患者发生尿路感染的风险高达16％~35％。女性由于尿道较短，发生感染的风险更高。若不能积极治疗，不但会引起血糖波动，还容易拖成膀胱炎甚至肾盂肾炎等肾脏合并症。

邹大进提醒，糖友首先应做好日常清洁，比如家里换用能够冲洗会阴部的马桶，每次小便后都用抑菌湿纸巾进行擦拭等。值得注意的是，普通人尿路感染可表现为尿频、尿急、尿痛等，糖尿病患者的症状却相对不明显，甚至可能没有症状，建议糖友最好在发现血糖波动较大时，到医院化验一下小便，以尽早发现问题，并及时治疗。使用某些降糖药物（如钠葡萄糖转运蛋白2抑制剂）者更要防止发生泌尿生殖系统感染。（本报记者 张 芳）