打赢疫情防控攻坚战关键在“防”

新华社武汉2月1日电 （记者胡浩）中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰1日率中央赴湖北指导组听取湖北省、武汉市疫情防控重点工作情况汇报，并赴孝感市现场指导疫病防治、医疗物资保障，特别是农村和社区防控等工作，强调打赢这场攻坚战关键在“防”，要采取果断措施，加强物资调配，坚决防住源头，阻断传播途径。

在听取湖北省、武汉市疫情防控重点工作情况汇报后，孙春兰强调，要坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，落实中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组的部署，宣传贯彻传染病防治法，依法科学做好各项防控工作，提高工作效率和整体合力。

孙春兰说，中央赴湖北指导组受习近平总书记委托来到一线，提供支持和帮助，让防控工作更科学有效、物资保障更协调顺畅、宣传引导更全面客观，同时也带来党中央、国务院乃至全国人民的温暖和关怀。湖北省、武汉市的防控工作关系全国大局，要坚决落实主体责任，切实增强责任感使命感，振奋精神、提高效率，逐项深入分析存在的问题，找出解决的办法。要针对病毒传染性增强的新形势，紧抓窗口期，切实控制传染源，切断传播途径，坚决遏制疫情传播蔓延。要重视和加强农村地区防控，对农村地区出现的防控措施不力等问题，要依法查办。要加强排查疑似病例，提高疑似病例检测效率，跟进做好居家隔离观察、密切接触者跟踪管理等工作。物资保障要有专人负责，要利用信息化手段提高物资分配效率，千方百计保障医用物资供应。

下午，指导组首先来到与武汉接壤的疫情防控重点孝感市孝南区。在孝南区杨店镇浐川村，孙春兰看望值守的村干部，翻阅发放给村民的疫情防控知识宣传单，并走到一户疑似病例家的防控隔离线附近，实地察看当地疫情网格化防控措施和群防群控情况。随后，指导组又来到孝感市疾控中心检验检测所。孙春兰走进实验室，代表党中央、国务院向一线工作人员致以诚挚的感谢，并详细询问疑似病例检验检测情况。孙春兰强调，打赢这场攻坚战关键在“防”，“防”做得好就会事半功倍，否则事倍功半。要关口前移，消除盲点，心无旁骛抓好源头防控，基层特别是农村防控要层层压实责任，推动社区为防，人人为防，打一场疫情防控的人民战争。

《 人民日报 》（ 2020年02月02日 03 版）