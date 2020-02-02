国家卫生健康委：截至2月1日24时新增确诊病例2590例 累计治愈出院病例328例

人民网北京2月2日电（董童）国家卫生健康委于2日在官网发布的《截至2月1日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，2月1日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2590例（湖北省1921例），新增重症病例315例（湖北省268例），新增死亡病例45例（湖北省45例），新增治愈出院病例85例（湖北省49例），新增疑似病例4562例（湖北省2606例）。

情况显示，截至2月1日24时，国家卫生健康委收到31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例14380例（广东省核减1例），现有重症病例2110例，累计死亡病例304例，累计治愈出院病例328例，共有疑似病例19544例。目前累计追踪到密切接触者163844人，当日解除医学观察8044人，共有137594人正在接受医学观察。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例31例：香港特别行政区14例，澳门特别行政区7例，台湾地区10例。