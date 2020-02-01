来伊份筹集600万物资驰援疫情前线

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，众多企业捐款捐物，为疫情防治贡献着力量。据了解，来伊份于1月23日成立了应急小组，与供应商、物流公司及医疗一线，进行了多次电话会议，整合供应链、仓储、物流、后端支持等全链路资源全面响应，筹集了价值600万元捐赠物资，陆续发往抗疫一线。

据来伊份工作人员表示，根据目前疫情的发展，一线工作人员最需要的就是医疗物资与食品。基于此，公司决定利用自身资源和优势，统筹协调、整合力量，尽最大努力让物资第一时间送到前线。目前已由上海与武汉两大仓，向上海、武汉的多家疫病定点收治医院以及赴武汉支援的各省医疗队、解放军医疗战士，陆续发放代餐物资和口罩。

“在新春佳节的一周期间内，我们与抗疫前线时刻保持沟通，充分了解需求后及时配货、发货，把他们最需要的物资第一时间送达。”来伊份总裁郁瑞芬介绍。

此外，来伊份还承诺，疫情期间来伊份APP上实现不打烊，所有产品不涨价且力保供应。同时，旗下所有门店都会积极做好每日清洁消毒、员工佩戴口罩、按标准洗手、每天上下班监测体温等防疫工作，为消费者营造一个安全放心的环境。