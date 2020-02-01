火神山医院2月2日晚拟交付投用

1月31日晚9时，湖北省召开新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作新闻发布会，通报湖北省疫情和防控工作最新情况。武汉市委副书记、市长周先旺说，截至1月30日24时，武汉累计确诊病人2639人，其中，已治愈出院103例。发布会上，相关负责人对武汉市火神山、雷神山医院建设情况以及收到社会各界的捐款情况进行了回答。

周先旺介绍，目前，按照集中患者、集中资源、集中专家、集中资源四原则开展工作。结合实际优化诊疗方案，增加定点医院，加快确诊速度。逐步推广使用抗病毒药物和中医治疗。加强救治医院的改造和建设，目前有23家综合医院。

在回答记者关于武汉火神山、雷神山医院建设情况时，周先旺表示，火神山医院建筑面积34000平方米，1000张床，将会在2月2日晚上交付投用，2月3日正式收治病人，雷神山医院75000平方米，1500张病床，2月5日晚交付投用，2月6日正式收治病人。

武汉市副市长徐洪兰对武汉市目前蔬菜储备情况也进行了情况说明，武汉蔬菜储备有三个渠道，一是白沙洲两大批发市场，截至1月31日，两大市场动态库存量4531吨，二是全市90%农贸市场关闭，超市已经成为主渠道，每天800吨左右。截至昨天共有2167吨，目前武汉市蔬菜面积40万亩，总产量46.54万吨，当前采收上市量1.92万吨，加上各地驰援武汉，累计8500吨，武汉市蔬菜存量将达到3.44万吨，可以保障市场一周左右的供应。

另外，武汉全市营业的药店4084家，达到了日常供应的85%，市民基本上可以就近购买日常用药，但仍然面临口罩、酒精、消毒液等部分医疗物资不足的问题。

而对于备受关注的捐款问题，发布会上，相关工作人员回应称，目前武汉医院等机构对于物资的消耗量大于供应量，捐赠物资和急需物资品种型号标准不是很好的对应，同时周转不够快，调拨不够及时。