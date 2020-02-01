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织密防控网 防疫保健康

王君平 何 勇 马跃峰 姚雪青

2020年02月01日09:02 来源：人民网-人民日报

　　社区防控是疫情防控的基础环节。记者走访发现，近段时间以来，各城乡社区的工作人员已行动起来，加强联防联控，及时入户指导，严防疫情扩散。

　　在北京，最近不少社区保健科医生有了一项新任务——给从武汉来京人员打电话，了解核实信息，进行健康指导。“打不通的，联系不上的，就找街道办或者派出所，查找新的联系方式。”北京朝阳区劲松社区保健科医生赵梦晗说。目前，劲松社区卫生服务中心联系上并进行健康指导的武汉来京人员有270余人。社区卫生服务中心主任李永锦表示，为严防疫情扩散，劲松社区严格实行预检分诊制和首诊负责制，对可疑病例或确诊病例采取严格的隔离措施，加强病例监测，规范处置流程。

　　对重点人群，湖南长沙专门配置了社区“管家”。“重点在排查，关键在管控。”长沙天心区暮云街道怡海社区党支部书记向红兵说，“社区干部全部在岗，网格员，楼长、志愿者全员参战，经过我们排查，小区里面有36户需要自我隔离。所有生活必需品，都是社区工作人员代购后，送上门。”

　　1月20日，怡海社区居民肖香秀到武汉探亲，1月22日她返回长沙的家中。看到社区的宣传，次日就主动报告了自己的情况。“还好，现在出不了门，但什么都不缺。社区照顾得很好。我们都不出门，不时和社区李丹妮视频聊天。”视频里，乐观的肖香秀对记者说，“我现在在小区群里做网上宣传员，经常帮着辟谣。”

　　防控疫情，口罩的需求猛增，由此产生大量废弃口罩。如何防止二次污染？

　　1月31日上午10点，郑州市二七区长城康桥华城社区门口，一名居民刷卡出门，来到黄色垃圾桶旁。桶上写着几个大字——“废弃口罩专用”。只见她摘掉口罩，用塑料袋包裹，掀开桶盖，扔了进去。旁边背药桶的垃圾分类督导员上前，对着垃圾桶内喷雾消毒。一小时后，一辆厢式货车驶来。车上两人，身穿蓝色防护服，面戴口罩。

　　“他们是废弃口罩收运员。为防止交叉感染，人员专门指定，负责全区，不再换班。”二七区垃圾分类办公室负责人吕春林介绍说，在二七区，共设758个废弃口罩回收点。1月28日以来，收集废弃口罩3288个，消杀垃圾分类容器10866个。

　　1月27日，郑州市下发紧急通知，要求在居民小区、机关企事业单位等，增设专门垃圾容器，用于收集废弃口罩。废弃口罩的收集运输采取专车专用，不得在垃圾中转站与其他垃圾混合压缩。规范分类后，废弃口罩运送至焚烧发电厂，进行无害化焚烧处理。

　　“医疗废弃物处置是疫情防控的最后防线，一定按规范要求收集处置……”前几天，江苏省泰州市姜堰区梁徐街道张埭村生态文明委员陈琳、环境保护委员石爱平，来到该村卫生室宣传医疗废物规范处置工作。

　　农村地区春节返乡人员多，不少村庄边远、偏僻，是疫情防控的重点领域和薄弱环节。2017年初，泰州市姜堰区在全国首创设立村级生态文明委员、环境保护委员。在当前疫情防控严峻的形势下，该区充分发挥生态、环保“两个委员”广泛分布城乡基层、人情地情熟悉的优势，动员全区500多名“两个委员”积极参加疫情防控。连日来，分散在全区各村（居）的“两个委员”定期到村、社区卫生室进行巡查，督促提醒妥善管理和处置医疗废物，防止医疗废物二次污染风险。

(责编：董童、杨迪)


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