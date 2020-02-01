加强社区和农村地区防控 集中救治提高成功率

当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控力度持续加大，但仍处于扩散阶段，加强基层防控至关重要。中央赴湖北指导组成员、国家卫健委疾控局局长常继乐1月31日接受记者采访时表示，要发挥好基层组织作用，抓好三个环节，加强社区和农村地区的疫情防控。

他说，中央赴湖北指导组在实地检查督导中发现，湖北省针对三个重点环节，在基层防控方面探索了一些创新做法。在管理方面，主要经验是发挥基层组织作用，建立分人包干的网格化管理机制，通过网格化管理，落实各项防控措施。社区通过网格化管理模式，实施发热病人的全程化服务。对密切接触者实施“一人一档、一区一督导”，采取“四包一”工作制度，即由社区干部、公安民警、社区网格员、社区医务人员协调配合，共同落实密切接触者的管理。对每一个密切接触者提供“五个一”密接医学观察工具包，包括一本疾病防控知识核心信息手册、一只口罩、一支体温计、一张体温监测表、一支记录笔，社区医务人员每天上门了解密切接触者身体状况，确保及时发现异常情况，从而有效控制传染源，切断传播途径。

“现在举措有了，最关键是要落实，抓实、抓细、抓好。”常继乐认为，下一步要进一步加强农村地区的防控。呼吸道传染病的扩散通常是从大城市到中小城市，再到农村。目前，农村发病病例已占到30%。湖北省农村地区防控工作相对薄弱，诊治压力大，要进一步发挥基层党组织和村民自治组织以及乡镇卫生院、村医务室的作用，做好发热病人筛查、医学追踪、预检分诊和转诊，落实密切接触者的居家医学观察措施。

中央赴湖北指导组成员、国家卫健委医政医管局局长张宗久31日接受记者采访时表示，尽最大可能保障救治成功率减少死亡率，是这场疫情防控阻击战的重中之重。总结抗击2003年非典疫情和此次新型冠状病毒感染的肺炎疫情前阶段的经验，要重点落实三条举措，减少重症患者死亡率。

张宗久说，一是要做到“四集中”，就是集中优势资源、集中专家，将危重患者集中起来进行集中救治。这一做法在武汉金银潭医院、肺科医院和武汉大学中南医院等已经取得了一定成效。二是要集纳专家智慧，不断调整优化重症救治方案，提升检测能力、救治能力和科技能力，提高救治效果。三是要不断强化转运安全，确保医疗安全质量，最大可能提高抢救成功率，降低死亡率。

“我们齐心协力，一定能提高重症患者的救治率，最大可能降低死亡率。”张宗久说。（胡浩）