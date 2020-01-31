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詹庆元：建议先别跳广场舞 减少交叉感染的发生率

2020年01月31日17:00 来源：人民网-人民健康网

人民网北京1月31日电（王国菁）春节假期即将结束，返京高峰也将随之而来。北京各大医疗机构如何保障患者正常就诊，做好发热门诊筛查？31日，在国家卫健委召开的新闻发布会上，中日友好医院肺炎防治专家组组长、呼吸4部主任詹庆元建议大家等疫情控制以后再跳广场舞。

詹庆元表示，因为跳舞本身可能会增加交叉感染的发生率，且跳舞时氧耗量明显增加，戴着口罩跳广场舞更加容易缺氧。尤其对有基础疾病的老年人，比如高血压、冠心病、慢阻肺、脑动脉硬化的患者，戴着口罩跳广场舞还是有一定风险的。

在当前疫情传播阶段，如家中老年人出现发热等特殊的状况，在就医时如何保证不被感染？詹庆元表示，所有患者到了发热门诊都要求戴口罩。对需要排查的患者，会安排专门的房间个别进行诊察，保证与其他的发热患者分开，排查完患者之后会对房间进行消毒。如有疑诊患者会尽快收治到特殊设计的隔离病房，或按要求转到定点医院，与其他发热患者完全的分开。目前发热门诊从流程上能最大限度的避免病人和病人之间的交叉感染。

詹庆元还建议医院各科室适当增加预约号号源，错峰就诊。并设立等候区，保证一个人一个诊室，防止病人聚集。在各诊区之间设置卫生设施，卫生间配备洗手液，对诊疗的环境，包括物体表面、地面、空气及医疗器械等定时进行清洁消毒。

另外，医院要开通在线咨询服务，且门诊入口设有红外线体温计，如就诊患者体温超过37.3度，建议到发热门诊。如有发热或咳嗽的医务人员、护理人员，立即停止相应门诊。

(责编：李栋、孙博洋)


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