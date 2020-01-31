民政部：关心帮扶接受隔离治疗的困难家庭 解决实际困难

人民网北京1月31日电（董童）31日，在国家卫生健康委举行的新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中重点人群和社区组织的健康防护情况发布会上，对于独居、空巢、农村留守的老年人以及一些生活不能自理的群体能否及时给予适当帮助的问题，民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良指出，特殊群体和困难家庭是社区组织关心照护的重点人群。在最近民政部和国家卫生健康委刚刚印发的《关于进一步动员城乡社区组织开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的紧急通知》中，已明确将这项工作作为一项重要任务，要求城乡社区抓好贯彻落实。

陈越良还表示，疫情发生以来，许多社区动员社区党员、社区小组长、门楼洞长、物业服务企业、志愿者对小区驻区单位、商业企业等进行仔细摸排和上门走访，加强对需要长期照护的特殊群体和困难家庭的关心帮扶，及时了解他们的健康和生活情况。

陈越良提出，随着疫情防控工作持续深入开展，在印发的紧急通知中更是提出明确要求，强调对承担隔离治疗任务的医务人员家庭、有成员接受隔离治疗的家庭、特别是生活不能自理且子女亲属已接受隔离治疗的老年人等，加强关心帮扶，帮他们解决实际困难，提供必要的心理疏导。

“在社区防控工作中还可能会遇到各种困难和问题，解决好这些问题，需要大家共同努力并且行动起来。弘扬邻里情，倡导邻里帮，我为人人，人人为我，这样才能在疫情面前才能战无不胜。我们需要的是合力，更需要的是一份爱心。”陈越良最后强调。