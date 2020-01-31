对疫情发生地回京人员建立动态管理台帐 加强分类管理

人民网北京1月31日电（董童）31日，在国家卫生健康委举行的新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中重点人群和社区组织的健康防护情况发布会上，北京市朝阳区奥运村街道办事处南沙滩社区党委书记张驚制在被问及社区应如何管理有武汉出行史的重点人群时表示，自疫情发生以来，该社区采取了自上而下、自下而上的排查机制，建立了疫情发生地回京人员的动态管理台帐，加强分类管理。

张驚制介绍，第一，对于密切接触人员重点予以关注，由社区书记、社区主任、社区居干、社区家庭医生、社区民警、物业人员督促其做好居家观察；

第二，对于疫情发生地的回京人员，采取居家观察14日，每日早晚两次监测体温，社区建立了动态管理台帐，记录他本人每天两次体温变化，如果发现发热及呼吸道症状，社区及时在做好自身防护的基础上，上报并协助其就近到医疗机构发热门诊就诊；

第三，社区依托基层党支部成立了七个人组成的服务小分队，为居家观察人员提供基本的生活服务，比如代购米、面、油；

第四，对于家庭成员接受隔离治疗的家庭，要督促其家庭成员做好居家医学观察，社区在做好自我防护的基础上，派专人定期与居家观察人员电话沟通，做好心理疏导工作。