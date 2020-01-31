詹庆元：老年人是易感易重群体 家人要更加关注他们的日常生活

人民网北京1月31日电（王国菁）老年人在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中应当采取哪些措施？31日，在国家卫生健康委举行的新闻发布会上，中日友好医院肺炎防治专家组组长、呼吸4部主任詹庆元表示，老年人抵抗力很弱，在这次疫情中老年人是易感、易重群体，家人要更加关注老年人的日常生活，在缓解社会疫情的同时增加家庭的温情。

詹庆元对老年人的疫情防控给出了三点建议：

第一，家人要更加关注老人的日常生活，常备体温表和口罩。每天早晚为老人测体温，并督促老人出门戴口罩，包括坐电梯、乘公交等。另外，要监督老人日常勤洗手，尤其是外出回来之后，或者是收了快递之后。并时常关注老人是否有发热、咳嗽症状。

第二，家人要关注老年人饮食情况、睡眠情况和精神情况。因为老年人发病症状与年轻人发病不一样，主要表现为日常生活状态的变化，这要求大家高度关注，在缓解社会疫情的同时增加家庭的温情。

第三，老年人应尽量减少外出，保证不受凉的前提下，室内多通风，尽可能避免各种聚会，减少打牌、下棋等活动。同时远离有咳嗽和发热症状人群，外出戴口罩时一定要把鼻梁的夹子按好，保持口罩很好的密闭性是非常关键。