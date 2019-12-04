解决老百姓吃肉问题，必须坚持立足国内基本自给的方针。要树立大农业观，把生猪生产提升到更高位置上来，像抓粮食生产一样抓生猪生产。稳定生猪生产，保障猪肉供应，事关“三农”发展、物价稳定、群众生活和经济社会发展大局。今后要建立健全支持生猪产业发展的政策体系

一段时间以来，生猪供给受到社会广泛关注。在日前召开的全国畜牧业工作会议和全国大中城市“菜篮子”产品保供座谈会上，国务院领导同志对生猪保供稳价工作提出明确要求。事实证明，解决老百姓吃肉问题，必须坚持立足国内基本自给的方针。要树立大农业观，把生猪生产提升到更高位置上来，像抓粮食生产一样抓生猪生产。主产区应该认识到，生产和调出粮食是为国家作贡献，生产和调出猪肉也是为国家作贡献。

解决好吃饭问题，始终是治国理政头等大事。全面建成小康社会，要端牢中国人的饭碗，碗里得有粮有菜有肉。养猪业是关乎民生的重要产业，猪肉是大多数居民最主要的肉食品，在CPI中的权重也比较大。我国是生猪生产和消费大国，生猪饲养量和消费量均占全球的一半。稳定生猪生产，保障猪肉供应，事关“三农”发展、物价稳定、群众生活和经济社会发展大局。

保障近14亿人的畜产品供应，必须立足国内生产。从国际上看，全球猪肉总贸易量约800万吨，不到国内产量的15%。2018年及以前，我国猪肉进口总体保持增长势头，但最大年份也只有160万吨，占国内产量的比重始终没超过2%。从国内来看，在全部肉类消费中，猪肉占比高达62.7%。因此，要加快实施重要农产品保障战略，与三大谷物一样，必须确保猪肉基本自给，目标是95%以上的自给率。

本轮生猪产能下滑，直接原因是非洲猪瘟疫情以及部分地区盲目禁养限养，但一些制约养猪业发展的长期问题更要警惕。一些地方因为养猪没有税收，不仅占用土地资源，还有环保压力、防疫压力和食品安全压力，因而排斥养猪业。个别地方借口当地产业升级、环境保护等需要，甚至提出打造“无猪市”“无猪县”。这些地方忘记了“菜篮子”市长负责制的要求，“只想吃肉、不想养殖”，企图把生猪保供给都甩给市场。

眼下，生猪产业政策环境已进入宽松期，成为促进生产恢复和产业转型的重大利好。各部门相继出台了扑杀补贴、贷款贴息、生猪保险、用地支持、规范禁养区管理、财政支持、信贷支持等举措。不少省份也把养殖目标任务层层分解到市到县。从长远计，今后要建立健全支持生猪产业发展的政策体系。

要健全生猪产业支持保护制度。目前，我国生猪养殖场户约有2600万户，规模养殖比重达49.1%，意味着规模场和散养户的生猪产量各占一半。但从养猪主体的数量上看，仍以小散户为主，年出栏500头以上的规模场户只有18.7万户。过去养猪业的政策主要围绕散养户，今后要适应规模养殖需要，在继续支持和引导散养户的前提下，出台适宜规模养殖主体的支持政策。

要压实各地发展畜牧业责任制。此前，国务院文件已明确发展生猪生产、保障市场供应实行省负总责，要求主产省份细化猪肉稳产增产、主销省份保持一定自给率的发展目标。今后，应进一步鼓励生猪主销省份支持主产省份发展生猪生产，通过资源环境补偿、跨区合作建立养殖基地等方式，推动形成销区补偿产区的长效机制。对于生猪调出大县，增加奖励资金规模，发挥生猪调出大县的支撑保障作用。

要加快提高畜牧业竞争力。在开放条件下，产业竞争力不完全在于规模。对比小麦、稻谷等主粮，我国畜禽产品所享受的关税保护很少。我国猪肉进口来源国有21个，还有更多的国家希望进入中国市场。从竞争角度看，美国的优势在于土地集约、科技发达，澳大利亚的优势在于天然牧场资源，我国的优势在于农牧结合、种养循环。因此，要充分发挥农牧结合优势，降低养殖成本，解决养殖污染，将发展畜牧业作为农业结构调整优先方向。