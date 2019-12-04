辐照食物会损害健康？误会了！

辐照技术在食品领域是一种食品加工与保藏技术，也是我们常说的冷杀菌技术之一。但有人认为，经过辐射处理的食物也存在损害人体的隐患，真的是这样吗？近日，记者采访了食品领域的相关专家。

辐照技术是一种什么技术？江南大学食品学院副教授、江苏现代农业（鮰鱼）产业技术体系加工与流通创新团队岗位专家姜启兴说：“我国国家标准GB18524-2016《食品安全国家标准 食品辐照加工卫生规范》中规定了食品辐照的定义：利用电离辐射在食品中产生的辐射化学与辐射生物学效应而达到抑制发芽、延迟或促进成熟、杀虫、杀菌、灭菌和防腐等目的的辐照过程。”

那辐照技术具体应用在哪些领域？姜启兴介绍，我国已允许辐照技术在某些食品类别里应用，《食品安全国家标准 食品辐照加工卫生规范》中规定：辐照食品种类应在GB14891规定的范围内,不允许对其他食品进行辐照处理。

根据现行的GB14891.1-GB14891.8标准，目前我国允许应用辐照技术处理的食品种类包括：熟畜禽肉类、花粉、干果果脯类、香辛料类、新鲜水果、蔬菜类、猪肉、冷冻包装畜禽肉类、豆类、谷类及其制品等。常见的应用如用于抑制大蒜、马铃薯的发芽、香辛料的杀菌等。

但是，根据我国国家标准GB7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》中对辐照食品标示的规定：“经电离辐射线或电离能量处理过的食品，应在食品名称附近标示。”“经电离辐射线或电离能量处理过的任何配料，应在配料表中标明。”这也就是为什么有些食品外包装的产品名称附近会标有“辐照食品”或在配料表中标有“香辛料采用辐照杀菌技术处理”等字样的原因。

辐照是否会对食物和人体造成伤害？“1980年国际粮农组织（FAO）、国际原子能机构（IAEA）和世界卫生组织（WHO）联合专家委员会的结论表明：辐照食品总体平均吸收剂量10kGy以下不需要做毒理学实验，无特殊营养和微生物学问题。”姜启兴说。

姜启兴认为，我国国家标准GB14891分别对允许辐照的各类食品中使用的最大总体平均吸收剂量进行了限定，相关最大总体平均吸收剂量均低于10kGy。因此，只要严格按照国家辐照相关标准进行辐照的食品，不存在辐照安全问题。

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不必谈“辐”色变 客观认识生活中的辐射

人类一直就在天然辐射的环境中繁衍生息，生活在地球上的每一个人都要受宇宙射线的照射，除此之外，还要受到土壤、岩石等生存环境中含有的天然放射性物质的照射。因此，不可避免，由此而造成人们吃的食物、喝的水、住的房子、走的路、呼吸的空气乃至我们人体都含有微量的放射性物质。

早在20世纪50年代，同位素与辐射技术就已广泛应用于作物育种、农产品和食品辐射加工、土壤肥料、病虫害防治、畜牧、水产和农业环境保护等领域，成为改造、革新传统农业和促进农业现代化的重要科学技术。我国在农作物辐射育种领域成绩斐然，先后有“鲁棉一号”等18个品种获国家发明奖。

近年来，又通过神舟飞船等搭载农作物种子进行航天育种，利用宇宙射线、微重力等对种子进行诱变作用产生有益变异，选育出高产、优质、抗逆性强的水稻、小麦、棉花、油菜、蔬菜等新品种。随着现代生活水平的提高，食品安全问题日益严峻。借助于核技术对食品和农副产品杀菌杀虫、抑芽保鲜，既能够提高食品的卫生质量和延长食品保藏期，也不会产生额外的放射性。因此，辐照食品是安全可靠的，可以放心食用，射线只是起到杀菌的作用，对人类的生长、发育和遗传没有不良影响。辐照加工也是继食品罐藏加热、冷冻保藏技术之后的一种食品加工新技术。在环保领域，核技术已应用于大气污染物、水体和各类环境样品的监测分析，利用辐照技术净化大气、废水、污泥比传统处理技术更高效。