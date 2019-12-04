同时查出同日手术，“夫妻癌”是怎么回事？

相伴近半个世纪的老夫老妻，在一个多月前的体检中同时查出极可能为恶性的肺结节，入住广医一院病区。暖心的医生为他们安排了“夫妻病房”，方便他们相互加油打气，并为他们安排了同一天手术，共同对抗病魔。

老夫老妻同时查出肺结节

何大爷今年74岁，何大妈68岁，平时两人身体都比较好，头疼感冒都很少发生。今年10月，儿子给他们安排了一次全面体检，没料到胸部CT检查结果显示何大爷的右下肺、何大妈的左下肺分别有一个2.4厘米和0.8厘米大的结节。

肺结节是肺癌吗？需要手术吗？儿子带着检查报告来到广州医科大学附属第一医院胸外科，李树本主任医师仔细看了CT片之后，结合既往经验和影像学知识，初步判断两位老人的肺结节极有可能为恶性，建议尽快手术。

儿子原本考虑父母手术风险大，术后恢复慢，打算让他们分开住院做手术，但两位老人坚持要共同进退。他们了解到何教授团队之前成功做了九十多岁的老人肺癌根治手术，八十多岁的肺移植手术，术后均能快速康复，这让一家人有了信心。

“既然都要手术，那我们就一起做。”11月11日，在儿女的陪伴下，两位老人来到广医一院胸外科病区，李树本特意为两位老人安排在一间双人病房，既方便老两口相互加油打气、共同对抗病魔，也方便家人集中照料。

同日完成肺癌根治手术

为了尽可能实现快速康复、减轻创伤，李树本建议采取“无管化”单孔胸腔镜手术。手术方案得到何大爷一家的赞同。随后，两个人的手术安排在同一天先后进行。

11月13日，何大爷的手术持续了2个小时，病理结果显示为鳞癌，属于中早期。虽然不是最早期，所幸发现及时，医生帮何大爷做了根治性手术。随后，何大妈的手术不到一个小时也完成了，医生帮她将病灶完整切除，病理结果为早期肺癌。

被送回病房的老两口当天晚上9点在儿女们的搀扶下便能下地走几步了。术后第二天清早，儿子买来了热粥，老两口并排坐着喝粥，像是做了一场梦：这么简单就做完手术了？

据李树本介绍，为两位老人采取的是单孔全胸腔镜肺癌根治手术，整个手术仅在一个3厘米的孔下完成，结合何建行教授国际首创的“无管”技术，创伤更小，术后疼痛更轻，术后4小时便可以下地行走，6小时后可以饮水进食，避免了因插管而需要长时间卧床、禁食等不适情况，真正实现了“快速康复”。术后两位老人恢复良好，很快就出院了。

“夫妻癌”是怎么回事？

这些年，不时有夫妻患同一种癌的病例出现。癌症会“传染”吗？李树本否定了这种说法。他解释，所谓“夫妻癌”是因为夫妻生活习惯相近，任何一方有可能致癌的不良习惯，都容易潜移默化地影响对方，损害双方的健康。

比如，已确认的肺癌高危因素有：吸烟、大气污染、职业因素、肺部慢性疾病和遗传因素等。世界卫生组织国际癌症研究中心早就把烟草定为一级致癌物。从临床来看，大部分肺癌患者都有吸烟史，男性肺癌患者10个里有9个有吸烟史，约50％以上的女性肺癌患者身边有吸烟者，还有一些女性患肺癌和厨房油烟有关。

李树本分析，何大爷有过很长一段时间的吸烟史，而且他和何大妈退休前所在工厂的作业环境较差，处于同样的高危致癌环境中，综合这些因素，发展成“夫妻癌”就不足为奇了。

他呼吁，预防肺癌，首先要从戒烟开始；其次，建议40岁以上的人群最好每年做一次比较规范的体检，早期肺癌筛查现在最有效的手段是低剂量螺旋CT胸部平扫。如果能在肺癌早期进行筛查确诊并积极治疗，5年生存率可高达90%以上。（全媒体记者翁淑贤 通讯员韩文青）