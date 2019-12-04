喝“长生液”能活到120岁？通报批评

近日，一张照片在网上引发关注，一群穿白大褂的人围着一锅液体，后面有横幅写着“广西宾阳乡医熬制长生液现场会”，并称“活到120岁不是神话”，横幅下方附有五个负责人的联系方式。此照片引发网友热议，有网友质疑，熬制长生液能活到120岁，还要什么现代医疗设备？也有网友直言，这可能是“披着白大褂的骗子”。

12月3日，北京青年报记者联系到当天参与现场会的孔先生，他详细还原了上述照片的由来及当天活动的具体情况。孔先生称，他是宾阳某小镇开诊所的乡村医生，此前参加当地卫健局组织的乡村医生培训班，认识了一些培训班上的同学。“我们培训班上有一个同学，他说他有一个祖传的药方，村里一位阿公常用这个药方熬药喝，到了96岁身体还很好，觉得这个药方有助于延年益寿，要我们一起研讨一下。”

此次现场会的组织者对北青报记者表示，此次活动系内部讨论，照片中的横幅是其自己挂上的，“长生液”这个名称也是他自己临时起的。但“长生液”只是供乡村医生们内部讨论时试用，并未卖给患者或消费者。

孔先生称，他与组织者认识3个月，因为乡村医生培训班接近尾声，同学们打算到一处农庄聚会、烧烤，顺便品尝现场会组织者所说的祖传药方熬制的汤药。11月26日，在医院实习的他出于对药方的好奇，下班后便来到农庄赴约。“我们主要是去烧烤、聚会，当天下午到的时候，他的汤药已经熬制得差不多了，我们就都品尝了，但当天也没研讨出什么结论”。

孔先生告诉北青报记者，到现场前，他并不知道组织者提前制作了照片中的横幅，并把他们几个人作为负责人印上了手机号。“因为我们都是一个培训班的，他有我们的联系方式，到现场后，我们觉得挂这个横幅不妥，要他取下来。他说大家只是私底下研讨，也没关系，当时我们也就没太在意。”

至于照片中参与者身上的白大褂，孔先生称，大家聚会的同时也想合影留念。

此事引发关注后，孔先生接到过来自广州、深圳、江苏等地的电话，有人咨询“长生液”并表示想购买。“有人问我说，他父母身体不太好，能不能吃‘长生液’，我一一跟他们解释了，这只是当时一些乡村医生私底下自己品尝，并没有卖这个汤药，也没有公司来熬制”。

此前，宾阳县卫健局有关负责人对媒体称，医生私下探究讨论一些药物效果以及业务问题是可以的，但不能打着私下交流的名义组织开展盈利活动。

12月3日下午，北青报记者从宾阳县县委宣传部获悉，经宾阳县卫健局调查，11月26日，个别组织者邀约部分乡村医生参与内部讨论，并现场使用中药材熬制液体，供自己试用。该事件的现场图片被上传网络后，造成不良影响。调查情况表明，该活动没有经过行政部门批准，纯属个人行为，也没有造成严重的社会后果。鉴于横额上的内容有夸大等不良事实，宾阳县卫健局通过调查核实对相关人员进行批评教育责令他们作出检讨，并将对相关人员在本系统进行通报批评。

此外，参加此次活动的乡医们认识到自己的错误，分别作出了书面检讨。（记者 戴幼卿）