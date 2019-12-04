白天易“犯困”小心得了“嗜睡症”

生活中，常常可以看见一些嗜睡患者的生活状态，即使晚上睡眠充足，白天仍然疲惫困倦，提不起精神，对周围的事情没有兴趣。患者一不小心就会在会场里、公共汽车上鼾声大作，年纪不大，却好像七老八十的老人一样萎靡不振。其实，白天犯困并非小事，提示机体可能患上了疾病。

人到中年以后，容易患上一种叫做“阻塞性睡眠呼吸暂停综合征”的疾病。随着年龄的增长，呼吸道软组织逐渐出现脂肪细胞的堆积，导致睡眠中压迫堵塞呼吸道，造成气道部分或者完全的堵塞。家人会发现患者睡眠中鼾声间歇性停顿，经过10秒至数十秒的间隔不等，以一次粗重的透气结束。此后患者重新开始打鼾，但是不久，这种呼吸停顿再次出现，严重者一个晚上反复憋气可达数百次。睡眠变得断断续续，身体得不到充分的休息，虽然睡眠时间足够，但睡眠质量差，第二天昏昏欲睡。

除了日间困倦以外，患此类“嗜睡症”的人还有以下特点：体貌特征上：患者常体型壮实或者肥胖，脖子粗短；有长期的打鼾病史，家人发现鼾声有停顿；夜间排尿次数增多，尿量增加，睡眠连续性差；清晨起床时口苦咽干，头晕疲惫，睡眠不能解除身体的疲劳感；日间工作状态欠佳，注意力集中困难，记忆力减退，开会听讲容易睡着，忙起来又觉得精力不足容易发火；合并高血压、糖尿病或者心脑血管疾病的比例增高。

睡眠不足者除主观上感到疲惫困倦外，客观上存在反应速度减慢，容易发生交通事故；注意力和记忆力减退，学习、工作表现下降；心血管疾病和糖尿病的患病率增高；抵抗力低下、容易感冒等等。

因此，近几年各种嗜睡症越来越受到医学界的重视，如果您或者家人有白天嗜睡的表现，千万不要掉以轻心，及时咨询医生，及时诊断及时治疗。（复旦大学附属华山医院副主任医师 于欢）