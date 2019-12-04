呼吸医学中心有了设置标准
12月2日，国家卫生健康委办公厅发布《国家呼吸医学中心设置标准》和《国家呼吸区域医疗中心设置标准》。文件指出，国家呼吸医学中心应为三级甲等综合医院，独立设置呼吸学科，呼吸相关国家临床重点专科建设项目或国家中医药管理局重点专科建设项目不少于5项，近3年呼吸疾病年均出院人数≥7000例，其中呼吸疑难危重病例数≥60%。
文件明确，国家呼吸医学中心要建立完备的、多学科立体交融的现代呼吸学科体系，具备从最早期的呼吸疾病预防到终末期肺移植的全过程防治体系和能力；应该是医学院校的附属医院或教学医院，具有完整的临床医学人才培养体系；应在全国范围内牵头呼吸相关疾病预防指南或专家共识不少于2个病种，在全国范围内推广普及预防与干预适宜技术及模式至少3项，覆盖20个以上省（区、市）；同时，牵头成立覆盖全国的呼吸领域医联体，其中专科医联体覆盖至少15个省（区、市）。
文件提出，国家呼吸区域医疗中心要建立呼吸疾病一二三级预防体系，新发突发呼吸道传染病防治体系完备，要开展区域内呼吸系统疾病健康教育、健康咨询等工作。（首席记者姚常房）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn