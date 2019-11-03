糖尿病人应该怎样饮食？血糖才会慢慢听话
糖尿病是一种常见的疾病，一旦患病无法治愈，需要经常服用药物稳定病情，缺乏糖尿病知识的时候，这不敢吃，那不敢吃，还要天天扎手测血糖，稍不留神就会来个并发症，给生活带来极大的痛苦。
2019年11月4日（周一）上午10:00，“人民好医生”客户端将邀请北京世纪坛医院内分泌科主任医师程飞进行视频和图文访谈，为您解答糖尿病患者，生活中应该如何科学管理？敬请关注！
专家简介：
程飞，北京世纪坛医院内分泌科主任医师。北京大学医学部临床内分泌硕士，从事内分泌临床工作近20余年，在糖尿病、甲状腺疾病、肾上腺疾病、性腺等内分泌疾病诊治方面具有丰富的临床经验。
擅长：糖尿病、甲状腺疾病、性腺疾病的诊治
出诊时间：周一下午
糖尿病应注意的饮食习惯
1、少吃水果。水果中含有大量的糖分，能被身体迅速吸收，造成身体血糖的快速身高。加重糖尿患者病情。
2、少吃脂肪含量高的食物，多吃含高纤维的食物。控制饮食的总热量，避免身体过于肥胖。
3、少吃含糖量高的食物，糖尿病人需要控制糖尿，血糖过高，所以要少吃含糖食物。
4、少吃盐分高的食物，过多的盐分促进小肠吸收游离的葡萄糖，使得人体血糖升高。
糖尿病应注意的生活习惯
1、戒烟，戒酒，糖尿病患者应该戒烟戒酒，保持良好的生活习惯，避免因为不良的生活习惯影响病情。
2、运动，安排一些适合自己的运动，适量的运动有利于身心健康。如散步，调广场舞，打太极拳都比较适合老年朋友。运动贵在坚持，能够循序渐进，增强体力，锻炼身体。
3、自己监测血糖，市场上有很多血糖测试仪，使用起来方便简单。可以方便在家监测，然后调整自己的饮食和运动，来改善血糖状况。
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