葆婴真正健康基金走进靖宇县花园学校 以公益力量温暖寒冬
2019年11月30日，USANA葆婴真正健康基金来到了吉林省白山市靖宇县花园学校，中国扶贫基金会、葆婴有限公司、葆婴博宇爱心之家慈善团队等一行人在严寒中踏着冰雪来到了这里，为孩子们带来了衣食住行所需的生活用品、电脑书籍教育物资以及救助特困学生的助学金，在这一片萧瑟的寒冬里，孩子们感受到了爱的温暖。
吉林省白山市国家贫困县靖宇县花园学校在校生455人，困难生总计91人，其中残疾、低保学生22人，得知这些孩子的情况，USANA葆婴真正健康基金立刻决定来为孩子们做些事情，让孩子们在寒冷的冬天能够坐在温暖明亮的教室里安心学习。
在花园学校校长李永梅的带领下，葆婴有限公司市场部总监宫霄九、葆婴有限公司吉林分公司经理胡海彦、葆婴博宇爱心之家慈善团队代表赵明辉及爱心志愿者们一起了解了孩子们平时学习生活的环境，感受到了孩子们在艰苦的环境里认真学习，努力生活的毅力和勇气。
此次活动得到了当地县委县政府的高度重视和大力支持，花园口镇相关领导出席了活动仪式并发表讲话，对本次活动表示了赞许和肯定。
捐赠仪式上，USANA葆婴真正健康基金为孩子们带来了先进的电脑设备、丰富的课外书籍、米面油、取暖器等十万元的爱心物资，并为孩子们建立了爱心图书馆，除此以外还为20名特困学生提供了助学金，希望能够通过大家的努力，帮助孩子们开阔视野、增长见识，让孩子们接触更多新鲜的事物，学习新的知识。博宇爱心之家慈善团队将花园小学作为公益践行基地，在未来的日子里将持续为孩子们带来帮助。博宇爱心之家慈善团队表示，希望通过实际行动将爱传递，让这些贫困地区的孩子们在爱心的陪伴下健康长大，未来也可以将公益精神传递给更多的人。孩子们脸上的笑容，感染了现场的每一个人，无论环境怎样困难，无论生活怎样艰苦，只要有爱，就能够帮助孩子们拥有安稳的学习生活，憧憬着充满阳光的未来。
2012年，USANA创始人麦伦·华斯博士成立了USANA真正健康基金会，向全球范围内为最需要的人提供生活必需品。在中国，USANA葆婴真正健康基金陆续启动了“天使之心”儿童先心病救助项目以及“爱加餐”项目。截至目前，“天使之心”项目累积筹得善款1500万元，帮助570名先心病患儿获得手术的机会，为五百多个家庭带来了新的希望。“爱加餐”项目则计划本学年为1500多名孩子提供30多万顿营养餐，助力贫困地区孩子们健康成长。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn