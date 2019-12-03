葆婴真正健康基金走进靖宇县花园学校 以公益力量温暖寒冬

2019年11月30日，USANA葆婴真正健康基金来到了吉林省白山市靖宇县花园学校，中国扶贫基金会、葆婴有限公司、葆婴博宇爱心之家慈善团队等一行人在严寒中踏着冰雪来到了这里，为孩子们带来了衣食住行所需的生活用品、电脑书籍教育物资以及救助特困学生的助学金，在这一片萧瑟的寒冬里，孩子们感受到了爱的温暖。

吉林省白山市国家贫困县靖宇县花园学校在校生455人，困难生总计91人，其中残疾、低保学生22人，得知这些孩子的情况，USANA葆婴真正健康基金立刻决定来为孩子们做些事情，让孩子们在寒冷的冬天能够坐在温暖明亮的教室里安心学习。

在花园学校校长李永梅的带领下，葆婴有限公司市场部总监宫霄九、葆婴有限公司吉林分公司经理胡海彦、葆婴博宇爱心之家慈善团队代表赵明辉及爱心志愿者们一起了解了孩子们平时学习生活的环境，感受到了孩子们在艰苦的环境里认真学习，努力生活的毅力和勇气。

此次活动得到了当地县委县政府的高度重视和大力支持，花园口镇相关领导出席了活动仪式并发表讲话，对本次活动表示了赞许和肯定。

捐赠仪式上，USANA葆婴真正健康基金为孩子们带来了先进的电脑设备、丰富的课外书籍、米面油、取暖器等十万元的爱心物资，并为孩子们建立了爱心图书馆，除此以外还为20名特困学生提供了助学金，希望能够通过大家的努力，帮助孩子们开阔视野、增长见识，让孩子们接触更多新鲜的事物，学习新的知识。博宇爱心之家慈善团队将花园小学作为公益践行基地，在未来的日子里将持续为孩子们带来帮助。博宇爱心之家慈善团队表示，希望通过实际行动将爱传递，让这些贫困地区的孩子们在爱心的陪伴下健康长大，未来也可以将公益精神传递给更多的人。孩子们脸上的笑容，感染了现场的每一个人，无论环境怎样困难，无论生活怎样艰苦，只要有爱，就能够帮助孩子们拥有安稳的学习生活，憧憬着充满阳光的未来。

2012年，USANA创始人麦伦·华斯博士成立了USANA真正健康基金会，向全球范围内为最需要的人提供生活必需品。在中国，USANA葆婴真正健康基金陆续启动了“天使之心”儿童先心病救助项目以及“爱加餐”项目。截至目前，“天使之心”项目累积筹得善款1500万元，帮助570名先心病患儿获得手术的机会，为五百多个家庭带来了新的希望。“爱加餐”项目则计划本学年为1500多名孩子提供30多万顿营养餐，助力贫困地区孩子们健康成长。