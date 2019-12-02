葆婴真正健康基金的30万份营养餐之旅：营养相伴 为爱加餐

2019年3月，USANA葆婴真正健康基金“爱加餐”项目正式启动，这是USANA葆婴真正健康基金与中国扶贫基金会继“天使之心”儿童先心病救助项目之后再次携手，为儿童健康问题提供营养助力。“爱加餐”项目就是为了有效改善贫困地区儿童的营养状况而设立的，希望通过营养加餐、爱心厨房和营养宣教等方式，为贫困地区的孩子们提供更为丰富的营养餐食，让孩子们吃饱吃好。

在“爱加餐”项目的启动仪式上，USANA真正健康基金会主席Brian Paul表示：“看到大家为帮助贫困群体所做出的努力，我感觉非常的振奋，也深受鼓舞。2012年我们设立了真正健康基金会，关注全世界贫困儿童的饥饿及营养不良问题，为那些需要帮助的孩子们筹款，提供食物、儿童玩具并参加全球贫困地区志愿者服务。今天我们同中国扶贫基金会共同开启真正健康基金爱加餐项目，这让我激动万分。在中国农村，大约有一半的学生一天只吃一顿饭或两顿饭，缺乏基本的营养，他们深受身体虚弱、营养不良的困扰。我们要改变这种情况，虽然我们无法解决全球的饥饿问题，但至少可以从现在开始为他们做些事情。”

USANA葆婴真正健康基金实践了自己的诺言，2019年9月20日，USANA葆婴真正健康基金携手中国扶贫基金会走进河北平泉县山子后中心小学，“爱加餐”项目正式落地平泉。“今天中国扶贫基金会联手葆婴有限公司将爱加餐项目落地平泉，为农村学校建设爱心厨房，免费提供营养食品，这将会大大改善这些孩子的营养结构，促进贫困儿童健康成长，这项公益事业有着深远的意义。”平泉市人民政府督学孙树起表示。

据中国扶贫基金会副秘书长秦伟介绍，山子后中心小学一直是“爱加餐”项目重点关注的学校之一，这里的孩子们需要大家的帮助，他们的校舍很简陋，餐食营养不均衡，学习和生活的条件都很艰苦。“USANA葆婴真正健康基金的帮助，对于孩子们来说，无疑是雪中送炭。”

“能够有机会为山子后中心小学的孩子们做些事情，我们感到非常高兴。”USANA总裁兼首席运营官Jim Brown表示，“USANA真正健康基金会2012年成立至今，已经捐赠超过1300万美元，为全世界需要帮助的孩子及家庭提供超过4200万份餐食。USANA葆婴与扶贫基金会合作的爱加餐项目，计划在本学年帮助1794名孩子提供30万份营养餐。我们相信，爱和陪伴的力量一定可以让孩子们克服困难，健康成长。”

据悉，USANA葆婴真正健康基金于2015年正式落地中国，葆婴有限公司携手中国扶贫基金会启动了真正健康基金“天使之心”儿童先心病救助项目，截至目前，该项目累积筹得善款1500万元，帮助570名先心病患儿获得手术的机会，为五百多个家庭带来了新的希望。

除此以外，USANA葆婴还开展了一系列的慈善爱心活动。从“扶弱济贫”到“紧急救灾”，从“低碳环保”到“绿色葆婴”，从赞助全国妇联等部委联合举办的“种子工程”项目，到全力参加汶川、雅安、鲁甸地震的抗震救灾等；不仅帮助残障听障儿童圆梦朗诵大赛的舞台，还多次走进贫困学校为孩子们送去温暖和爱心。

据 USANA葆婴方面表示，多年来， USANA葆婴坚持爱与责任，热衷公益，为贫困家庭解决困难，用实际行动履行企业社会责任。也因其公益热情和事迹，荣获“最具社会责任企业奖”和“中国年度扶贫大使奖”等公益奖项。