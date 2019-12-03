小小眼底病　严重可致盲

记者 张如意 通讯员 汪心海

平常到医院看病,特别是患有高血压、糖尿病、肾脏病和神经科疾病的病人,常常请眼科医生检查眼底,山东省眼科医院医生表示,从眼底图像中可以诊断各种眼病以及内科病和脑系科的疾病,特殊病人以及眼睛不适患者定期做眼底检查是非常有必要的。

为什么要做眼底检查?眼睛是心灵的窗户,人类信息的90%依靠视觉获得。全身活体血管,唯有眼底可见。眼科医生用眼底镜通过瞳孔来观察眼底,用眼底照相机给眼底照相,照片可同时打印出来,我们就可以看到自己眼底的全貌。

据了解,眼底由视网膜、眼底血管、视神经乳头、视神经纤维、视网膜上的黄斑部,以及视网膜后的脉络膜等构成,这些部位的病变统称为眼底病。从眼底图像我们可以诊断各种眼病以及内科病和脑系科的疾病。如视神经病变、视网膜病变、视网膜血管病变、黄斑病变、高血压动脉硬化、糖尿病视网膜病变、肾病、血液病、颅脑疾病等等。

对于眼底检查来说,眼底的视网膜血管是人体中唯一可看见的血管,医生把它当作了解其它脏器血管情况的窗口。因此,它的变化在一定程度上反映了一些器官的改变程度。如高血压病人眼底可见到视网膜动脉硬化,糖尿病病人眼底可见小的出血点和渗出物,这就在一定程度上反映了全身的血管改变情况。医生可据此来分析、判断疾病的严重程度。

医生提醒,眼底病的危害主要是影响视觉能力,严重可致盲,所以眼睛一有不适,应立即前往正规专业医院进行检查。