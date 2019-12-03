止痛药使用不当 可致消化道出血

近日，清远的王阿姨因严重贫血被家人送进医院，到医院后检查发现，导致王阿姨贫血的原因是慢性消化道出血。经询问得知，原来王阿姨有偏头痛的毛病，每次头痛发作，她就自行服用“头痛散”，连续3年来，每天都服用1至2包，导致反复黑便、心悸、头晕等症状。经过积极输血、止血、抑制胃酸分泌、护胃等治疗后，王阿姨病情好转准备出院。

清远市人民医院血液病科主治医师周文广提醒，服用止痛药前，一定要先了解清楚所有药物的注意事项和副作用，避免消化道出血从而引发贫血等疾病。

滥用止痛药，止了痛伤了胃

不少人在疼痛发生时习惯随便买点止疼药服用，以为快速达到镇痛效果最重要，且短期使用这些药不会有什么副作用，却不知道已经为胃肠道埋下了安全隐患。

周文广介绍，止痛药主要有非甾体类抗炎止痛药、中枢性止痛药、麻醉性止痛药这三种类型。非甾体类抗炎药是最常见的，包括药店常见的阿司匹林、吲哚美辛、布洛芬、萘普生，还有俗称“头痛散”的阿咖酚散等。这类药物具有解热、镇痛、抗炎作用，应用广泛，小到发烧感冒、头痛、牙痛等常见病，大到治疗骨关节病、类风湿性关节炎以及预防心脑血管并发症，都会使用。

但非甾体抗炎镇痛药同时也是消化性溃疡重要的致病因子之一，这类药物的副作用会直接损伤胃肠黏膜，甚至导致消化道出血，长期使用还会损害肝肾功能和造血系统。

“几乎每天都能接诊到因服止痛药而伤到肠胃的患者，而黑便就是消化道出血的典型症状。”周文广介绍，止痛药在胃内酸性环境下可直接侵蚀胃黏膜，引起胃炎或消化性溃疡；还能抑制体内前列腺素的生成，使胃黏膜失去保护，酸性消化液趁机侵袭胃壁，从而造成溃疡、糜烂甚至胃出血、胃穿孔。若本身就患有胃病，再服用止痛药无异于雪上加霜。

据统计，46%至75%使用非甾体抗炎镇痛药的患者曾发生出血性溃疡，29%因消化性溃疡入院治疗。另外，有胃肠道风险高危因素的人群（如高龄患者），服用非选择性非甾体抗炎镇痛药，发生上胃肠道出血、穿孔的风险会比普通人增加13.2倍。

地中海贫血、蚕豆病患者别乱吃止痛药

不久前，周文广曾接触过一例严重溶血症患者。患者患有普通心脑血管疾病，服用了两天的非甾体类镇痛药后，血色素极速降低，低至6g/L，正常男性的血色素为120-160g/L。经医院多科室会诊后，发现该患者原来合并患有蚕豆病，而患者本人并不自知。

蚕豆病人若误吃了解热止痛药、碳胺药、抗疟药等药物后，1-3天可出现面色苍白或蜡黄、尿呈茶色或酱油色症状，即发生溶血现象。遇到上述情况一定要及时到医院治疗，以免延误病情，出现生命危险，严重时要输血急救。

除蚕豆病患者外，地中海贫血患者服用药物也需非常谨慎，若长期服用非甾体类止痛药，极易发生溶血情况。

“一些成分不明的‘头痛散’长期使用容易成瘾。”周文广指出，“头痛散”含有一定刺激神经的物质，长期服用会带来比较严重的副作用，主要表现在3个方面：导致红细胞、白细胞、血小板减少，严重者可致再生障碍性贫血；容易导致胃溃疡、糜烂性胃炎导致胃出血；可能会导致神经过度兴奋或者造成肝脏的损伤。

周文广说，患者头痛发作时，应积极就医找到头痛的病因，不要只吃头痛散，治标不治本，一时缓解症状，是没有很大效果的。如果服用头痛散已经有上瘾的迹象，还是应该尽量戒除瘾症。

他提醒，在长期服用非甾体类抗炎止痛药期间，超过一个月的，一定要监测自己有无黑便或血便。如果有，应及时停药，根据医嘱和具体情况调整治疗方案，改用其他药物。必要时，还可同时服用胃黏膜保护剂，比如拉唑类药物等，治疗胃黏膜损伤，促进组织修复和溃疡愈合。“止痛药应在医生指导下使用，遵从医嘱，合理用药，切不可使用一些成分不明的止痛药或止痛产品。”